Спалах гепатиту А: скільки коштує вакцинація у столичних приватних клініках

Щеплення у приватних закладах може здатися зручнішим, проте варто бути готовим до суттєвих витрат і певних нюансів

Ціну за саму вакцину клініки піднімають ледь не вдвічі, плюс – з вас візьмуть гроші за попередній огляд

На тлі спалаху гепатиту А в Солом'янському районі Києва охочі вакцинуватися у столичних приватних клініках стикаються зі значно вищими, ніж у комунальних закладах, цінами та обмеженою наявністю препаратів. Хоча щеплення у приватних закладах може здатися зручнішим, варто бути готовим до суттєвих витрат і певних нюансів. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Спалах гепатиту А: де вакцинуватися найдешевше».

Вартість та наявність вакцин

Як зазначається у матеріалі, приватні клініки, як правило, майже вдвічі підвищують ціну на саму вакцину. До цього додається платний попередній огляд лікаря, від якого відмовитися не можна.

Наразі, мовиться у матеріалі, спостерігається стрімке зменшення запасів дитячого «Хавріксу». За інформацією «Главкома», станом на вечір 21 травня у клініці «Оберіг» вже не було «Хавріксу» ані для дорослих, ані для дітей. У багатьох інших клініках журналістці повідомили, що залишилося лише кілька доз.

Тож перед візитом до клініки варто обов'язково зателефонувати та уточнити наявність препарату.

Важливість консультації з лікарем

«Главком» наголошує, що всі питання щодо вакцинації слід ставити виключно терапевту, який проводитиме огляд. Не варто покладатися на інформацію від адміністраторів клінік, які консультують по телефону, оскільки вони можуть бути необізнаними в певних деталях. Зокрема, адміністратор однієї з клінік сказав журналістці «Главкома», що вакцина «Твінрікс» призначена виключно для дорослих, хоча це не відповідає дійсності.

Вартість щеплення у приватних клініках столиці:

Нагадаємо, вакцинуватися проти гепатиту А треба, особливо людям з груп ризику, однак існують певні ситуації та стани, коли від щеплення варто утриматися. За віковою ознакою у групу ризику у першу чергу потрапляють люди після 40 років, саме у них трапляються тяжкі форми захворювання гепатиту А.

Станом на 20 травня у Києві виявлено 76 випадків захворювання, з них 35 – у дітей. Гловний державний санітарний лікар Києва, гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак повідомив, що ймовірною причиною спалаху стало одноразове потрапляння брудної води до водопровідної мережі. Він повідомив, що всі хворі проживають в районі Відрадний та розповів про результати аналізів води. Сергій Чумак зазначив, що разом із Солом’янською районною державною адміністрацією планується проведення моніторингового дослідження всіх колодязів водопостачання з метою виявлення можливих випадків підтоплення мережі забрудненими водами.

Раніше стало відомо, київські фахівці встановлюють джерела спалаху гепатиту А, який зафіксовано у столиці. Серед можливих причин інфікування розглядаються водопостачання, вживання бюветної води та неякісні харчові продукти. Вірус гепатиту А досить довго зберігається в зовнішньому середовищі. Наприклад, у воді – до кількох місяців, а при кімнатній температурі – протягом тижня. Гине вірус лише через 5 хвилин кип’ятіння.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів. Серед основних симптомів: підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, потемніння сечі, жовтяниця, важкість у правому підребер’ї, слабкість і втомлюваність.

Також слід пам’ятати, що хворий може заражати оточуючих вже у переджовтяничний період, коли сам не знає про захворювання. До того ж не всі випадки гепатиту А супроводжуються жовтяницею – симптомом, який звикли вважати найтиповішим. Тому необхідно зважати на будь-яке погіршення самопочуття та звертатися по консультацію до лікаря.

Дуже важливо, що значно мінімізувати ризики зараження може кожна людина. Ефективним безпековим заходом є миття рук із милом (особливо перед приготуванням і прийомом їжі, після відвідування вбиральні), вживання кип’яченої або бутильованої води, ретельне миття овочів, фруктів теплою проточною водою.