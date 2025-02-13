Головна Світ Політика
search button user button menu button

Критикував вакцини та допомогу Україні. Сенат CША затвердив главою МОЗ Кеннеді-молодшого

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Критикував вакцини та допомогу Україні. Сенат CША затвердив главою МОЗ Кеннеді-молодшого
Кеннеді є відомим критиком вакцин. Політик сказав, що підходив до незнайомих людей, щоб сказати їм не робити щеплення своїм дітям
фото: Nathan Howard/Reuters

80 американських неурядових організацій та десятки Нобелівських лауреатів закликали Сенат не призначати Кеннеді-молодшого міністром

Сенат США проголосував за призначення Роберта Кеннеді-молодшого на посаду секретаря Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб. Про це повідомило CNN.

Рішення ухвалили з мінімальним відривом: 52 – за та 48 – проти. Єдиним республіканцем, який голосував проти затвердження Кеннеді, є колишній лідер Республіканської партії в Сенаті Мітч Мак-Коннелл, який переніс поліомієліт.

«Я переніс дитячий поліомієліт. За своє життя я спостерігав, як вакцини рятували мільйони життів від руйнівних хвороб у всій Америці та всьому світі. Я не потураю повторним судовим розглядам перевірених ліків, як і мільйонам американців, які приписують своє виживання та якість життя науковим дивам», – заявив Макконнелл.

Департамент охорони здоров'я та соціальних служб США, який очолить Кеннеді, складається з низки ключових федеральних агенцій охорони здоров'я – Управління з контролю за продуктами й ліками, Національних інститутів здоров'я, Центрів медичної допомоги, Центрів контролю та профілактики захворювань.

Коли Трамп висував Кеннеді-молодшого на посаду очільника Міністерства охорони здоровʼя США, то заявляв, що він відновить «традиції наукового дослідження та золотого стандарту і маяків прозорості», щоб покласти край епідемії хронічних захворювань.

Що відомо про ставлення Кеннеді-молодшого до вакцин?

Кеннеді є відомим критиком вакцин. Під час слухань щодо підтвердження на посаду Кеннеді заперечував, що є противником вакцинації, сказавши сенаторам, що він «за безпеку». Проте медіа писали, що він роками використовував неправдиві та оманливі заяви, щоб підірвати довіру суспільства до вакцинації.

Так, менше двох років тому політик сказав, що підходив до незнайомих людей у громадських місцях, щоб сказати їм не робити щеплення своїм дітям.

80 американських неурядових організацій та декілька десятків Нобелівських лауреатів закликали Сенат не призначати Кеннеді-молодшого міністром через його антивакцинаторську діяльність.

Навіть донька 35-го президента США Керолайн Кеннеді закликала сенаторів відхилити кандидатуру її двоюрідного брата Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я і соціальних служб.

Керолайн Кеннеді заявила про тривожну поведінку свого кузена, свідком якої вона була протягом багатьох років, звинувачуючи його в лицемірних поглядах на вакцини і «залежність від уваги і влади». За словами доньки президента Кеннеді, багато років тому її двоюрідний «брат клав курчат і мишей у блендер, щоб згодувати своїм птахам».

Крім того, Керолайн Кеннеді звинуватила політика в подвійних стандартах і заявила, що той отримує фінансову вигоду від свого скептицизму щодо вакцин.

Заяви політика про Україну

У червні 2023 року він заявляв, що Захід нібито саботував мирні переговори навесні 2022 року, а США, підтримуючи Україну, начебто «хочуть усунути авторитарного президента Росії Володимира Путіна», тоді як РФ «чинить опір американській імперській експансії».

Крім того, Кеннеді-молодший виступав проти збільшення військової допомоги Києву та проти вступу України до НАТО, казав, що Україна є «найменш демократичною та найбільш корумпованою країною» в Європі, та що Сполучені Штати через програму USAID фінансували «український переворот на Майдані у 2014 році». Цю заяву спростував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Раніше Роберт Кеннеді-молодший заявив, що погодився б очолити Центральне розвідувальне управління в адміністрації Дональда Трампа.

Нагадаємо, Сенат США затвердив Тулсі Габбард, яка є кандидаткою від президента Дональда Трампа, на посаді директора національної розвідки Сполучених Штатів. Габбард отримала підтримку 52 сенаторів, проти виступили – 48. Серед республіканців, хто виступив проти призначення Габбард, був лише сенатор Мітч Макконнелл – колишній лідер Республіканської партії у Сенаті.

Тулсі Габбард протягом останніх років неодноразово висловлювалася проти продовження підтримки Україні і погоджувалася із заявами Кремля про те, що США й Українарозробляли програми біологічної зброї.

Читайте також:

Теги: здоров'я США традиції Сенат США щеплення Україна переворот політика партії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кіт Келлог приїде з візитом до України наступного тижня
Переговори між Україною та Росією. Нові сигнали від адміністрації Трампа
11 лютого, 19:26
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
2 лютого, 05:00
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
15 сiчня, 08:17
Дональд Трамп запевнив Володимира Зеленського, що буде робити все, аби закінчити війну у 2025 році
Президент відповів, чи можливо завершити війну в Україні цього року
21 сiчня, 17:18
Фіцо порівняв нинішню ситуацію у країні з 2018 роком, коли його уряд пішов у відставку
Фіцо заявив про можливу «спробу перевороту» у Словаччині
22 сiчня, 16:14
Відкриття фотовиставки «Прямуючи до свого «Я»
Куди сходити в Києві протягом тижня 27 січня-2 лютого: дайджест культурних подій
25 сiчня, 19:01
Колишнього керівника державного АТ «Латвійські державні ліси» обрано до наглядової ради ДП «Ліси України»
Член Наглядової ради Робертс Стріпніекс заявив, що пишається приєднанням до команди ДП «Ліси України» Новини компаній
31 сiчня, 17:42
РФ може використати наступ біля Дворічної та Вовчанська для наступу на Великий Бурлук, що на Харківщині
Путін не зацікавлений у припиненні війни. Аналітики ISW розкрили ймовірні плани РФ
1 лютого, 07:19
Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю британському ведучому
Війна в Україні принесла для США мільярди доходів – Зеленський
5 лютого, 08:00

Політика

Критикував вакцини та допомогу Україні. Сенат CША затвердив главою МОЗ Кеннеді-молодшого
Критикував вакцини та допомогу Україні. Сенат CША затвердив главою МОЗ Кеннеді-молодшого
«Ніколи не обіцяли». Рютте зробив заяву щодо вступу України до НАТО після можливих перемовин
«Ніколи не обіцяли». Рютте зробив заяву щодо вступу України до НАТО після можливих перемовин
Якою має бути мирна угода з РФ? Шольц окреслив своє бачення
Якою має бути мирна угода з РФ? Шольц окреслив своє бачення
Кремль на вухах. Путін готується до зустрічі з Трампом
Кремль на вухах. Путін готується до зустрічі з Трампом
Китай пропонував організувати зустріч Путіна і Трампа – WSJ
Китай пропонував організувати зустріч Путіна і Трампа – WSJ
Білий дім приховуватиме інформацію про гостей Трампа
Білий дім приховуватиме інформацію про гостей Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 лютого 2025
31K
Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
13K
Втрати ворога станом на 13 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
9470
Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка
7506
Зеленський пояснив, за яких умов зніме санкції з Порошенка

Новини

Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
Сьогодні, 06:14
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 21:28
Спецоперація СБУ, розмова Трампа із Зеленським та Путіним. Головне за 12 лютого
Вчора, 21:05
У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Вчора, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Вчора, 04:48

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua