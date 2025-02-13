Кеннеді є відомим критиком вакцин. Політик сказав, що підходив до незнайомих людей, щоб сказати їм не робити щеплення своїм дітям

80 американських неурядових організацій та десятки Нобелівських лауреатів закликали Сенат не призначати Кеннеді-молодшого міністром

Сенат США проголосував за призначення Роберта Кеннеді-молодшого на посаду секретаря Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб. Про це повідомило CNN.

Рішення ухвалили з мінімальним відривом: 52 – за та 48 – проти. Єдиним республіканцем, який голосував проти затвердження Кеннеді, є колишній лідер Республіканської партії в Сенаті Мітч Мак-Коннелл, який переніс поліомієліт.

«Я переніс дитячий поліомієліт. За своє життя я спостерігав, як вакцини рятували мільйони життів від руйнівних хвороб у всій Америці та всьому світі. Я не потураю повторним судовим розглядам перевірених ліків, як і мільйонам американців, які приписують своє виживання та якість життя науковим дивам», – заявив Макконнелл.

Департамент охорони здоров'я та соціальних служб США, який очолить Кеннеді, складається з низки ключових федеральних агенцій охорони здоров'я – Управління з контролю за продуктами й ліками, Національних інститутів здоров'я, Центрів медичної допомоги, Центрів контролю та профілактики захворювань.

Коли Трамп висував Кеннеді-молодшого на посаду очільника Міністерства охорони здоровʼя США, то заявляв, що він відновить «традиції наукового дослідження та золотого стандарту і маяків прозорості», щоб покласти край епідемії хронічних захворювань.

Що відомо про ставлення Кеннеді-молодшого до вакцин?

Кеннеді є відомим критиком вакцин. Під час слухань щодо підтвердження на посаду Кеннеді заперечував, що є противником вакцинації, сказавши сенаторам, що він «за безпеку». Проте медіа писали, що він роками використовував неправдиві та оманливі заяви, щоб підірвати довіру суспільства до вакцинації.

Так, менше двох років тому політик сказав, що підходив до незнайомих людей у громадських місцях, щоб сказати їм не робити щеплення своїм дітям.

80 американських неурядових організацій та декілька десятків Нобелівських лауреатів закликали Сенат не призначати Кеннеді-молодшого міністром через його антивакцинаторську діяльність.

Навіть донька 35-го президента США Керолайн Кеннеді закликала сенаторів відхилити кандидатуру її двоюрідного брата Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я і соціальних служб.

Керолайн Кеннеді заявила про тривожну поведінку свого кузена, свідком якої вона була протягом багатьох років, звинувачуючи його в лицемірних поглядах на вакцини і «залежність від уваги і влади». За словами доньки президента Кеннеді, багато років тому її двоюрідний «брат клав курчат і мишей у блендер, щоб згодувати своїм птахам».

Крім того, Керолайн Кеннеді звинуватила політика в подвійних стандартах і заявила, що той отримує фінансову вигоду від свого скептицизму щодо вакцин.

Заяви політика про Україну

У червні 2023 року він заявляв, що Захід нібито саботував мирні переговори навесні 2022 року, а США, підтримуючи Україну, начебто «хочуть усунути авторитарного президента Росії Володимира Путіна», тоді як РФ «чинить опір американській імперській експансії».

Крім того, Кеннеді-молодший виступав проти збільшення військової допомоги Києву та проти вступу України до НАТО, казав, що Україна є «найменш демократичною та найбільш корумпованою країною» в Європі, та що Сполучені Штати через програму USAID фінансували «український переворот на Майдані у 2014 році». Цю заяву спростував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Раніше Роберт Кеннеді-молодший заявив, що погодився б очолити Центральне розвідувальне управління в адміністрації Дональда Трампа.

Нагадаємо, Сенат США затвердив Тулсі Габбард, яка є кандидаткою від президента Дональда Трампа, на посаді директора національної розвідки Сполучених Штатів. Габбард отримала підтримку 52 сенаторів, проти виступили – 48. Серед республіканців, хто виступив проти призначення Габбард, був лише сенатор Мітч Макконнелл – колишній лідер Республіканської партії у Сенаті.

Тулсі Габбард протягом останніх років неодноразово висловлювалася проти продовження підтримки Україні і погоджувалася із заявами Кремля про те, що США й Українарозробляли програми біологічної зброї.