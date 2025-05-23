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Спалах гепатиту А. Інфекціоніст розповів, кому варто уникнути вакцинації

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Спалах гепатиту А. Інфекціоніст розповів, кому варто уникнути вакцинації
Як уточнив «Главкому» Крамарьов, якби у його родині постало питання вакцинації від гепатиту А вагітної жінки, він радив би утриматися
фото: eledia.sumy.ua

Вакцинуватися треба, особливо людям з груп ризику

Вакцинуватися проти гепатиту А треба, особливо людям з груп ризику, однак існують певні ситуації та стани, коли від щеплення варто утриматися. Лікар-інфекціоніст, ексголовний інфекціоніст МОЗ, професор Сергій Крамарьов у коментарі «Главкому» роз’яснив, кому саме слід уникати щеплень.

Лікар зазначив, що за віковою ознакою у групу ризику у першу чергу потрапляють люди після 40 років, саме у них трапляються тяжкі форми захворювання гепатиту А.

«Також до групи ризику належать військовослужбовці, медики, працівники соціальної сфери, а також люди з супутніми захворюваннями. Наприклад, хронічним гепатитом В або С, з іншими захворюваннями печінки. Звісно, і всі, хто хоче бути здоровим, бо ніхто не дасть гарантії, що саме ви не заразитеся», – каже Крамарьов. 

Інфекціоніст пояснив, що щеплення від гепатиту можна робити разом з якоюсь із календарних вакцин – наприклад, проти кору, краснухи та паротиту. Одна варто врахувати один нюанс: або робити два уколи в один день, або щеплюватися спочатку однією вакциною і лише за місяць – другою.

Крамарьов нагадав, що повний комплекс щеплення від гепатиту – дві ін'єкції з проміжком не менше, ніж пів року. На думку лікаря, є сенс вакцинуватися зараз, оскільки традиційно пік захворюваності на гепатит А припадає на літньо-осінній період, коли багато овочів і фруктів.

Професор зауважив, що згідно з інструкцією до застосування вакцин «Хавриксу» і «Твінриксу», їх не слід вводити особам з відомою гіперчутливістю до будь-якого компонента вакцини, або при наявності реакцій підвищеної чутливості після попереднього введення. Як і при застосуванні інших вакцин. Також, він додав, що щеплення повинно бути відкладено у осіб з гострими захворюваннями, що супроводжуються лихоманкою.

Як уточнив «Главкому» Крамарьов, якби у його родині постало питання вакцинації від гепатиту А вагітної жінки, він радив би утриматися. 

Нагадаємо, у Києві станом на 20 травня виявлено 76 випадків захворювання, з них 35 – у дітей. Гловний державний санітарний лікар Києва, гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак повідомив, що ймовірною причиною спалаху стало одноразове потрапляння брудної води до водопровідної мережі. Він повідомив, що всі хворі проживають в районі Відрадний та розповів про результати аналізів води. Сергій Чумак зазначив, що разом із Солом’янською районною державною адміністрацією планується проведення моніторингового дослідження всіх колодязів водопостачання з метою виявлення можливих випадків підтоплення мережі забрудненими водами. 

Раніше стало відомо, київські фахівці встановлюють джерела спалаху гепатиту А, який зафіксовано у столиці. Серед можливих причин інфікування розглядаються водопостачання, вживання бюветної води та неякісні харчові продукти. Вірус гепатиту А досить довго зберігається в зовнішньому середовищі. Наприклад, у воді – до кількох місяців, а при кімнатній температурі – протягом тижня. Гине вірус лише через 5 хвилин кип’ятіння.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів. Серед основних симптомів: підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, потемніння сечі, жовтяниця, важкість у правому підребер’ї, слабкість і втомлюваність.

Також слід пам’ятати, що хворий може заражати оточуючих вже у переджовтяничний період, коли сам не знає про захворювання. До того ж не всі випадки гепатиту А супроводжуються жовтяницею – симптомом, який звикли вважати найтиповішим. Тому необхідно зважати на будь-яке погіршення самопочуття та звертатися по консультацію до лікаря.

Дуже важливо, що значно мінімізувати ризики зараження може кожна людина. Ефективним безпековим заходом є миття рук із милом (особливо перед приготуванням і прийомом їжі, після відвідування вбиральні), вживання кип’яченої або бутильованої води, ретельне миття овочів, фруктів теплою проточною водою.

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Теги: лікар щеплення гепатит

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