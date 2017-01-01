У Запоріжжі на кір протягом тижня захворіли ще 13 людей

Кір на Запоріжжі фіксують з початку осені

В Запорізькому обласному центрі зафіксовано 90 випадків захворювання на кір, кількість хворих зростає щотижня Про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України. За тиждень - з 1 по 8 грудня - кір поклав на лікарняні ліжка 13 жителів обласного центру: сімох дорослих і шістьох дітей. Таким чином станом на сьогодні в Запоріжжі



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Кір на Запоріжжі фіксують з початку осені

В Запорізькому обласному центрі зафіксовано 90 випадків захворювання на кір, кількість хворих зростає щотижня

Про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.

За тиждень - з 1 по 8 грудня - кір поклав на лікарняні ліжка 13 жителів обласного центру: сімох дорослих і шістьох дітей.

Таким чином станом на сьогодні в Запоріжжі зафіксовано 90 випадків кору. Загалом в області кількість хворих стрімко наближається до двох сотень.

Кір на Запоріжжі фіксують з початку осені, до цього лікарі висловлювали побоювання, що інфекцію в регіон жителі можуть привезти з відпусток. Фахівці зазначають, що єдиною можливістю створити стійкій імунітет до кору лишається вакцинація дітей згідно плану профілактичних щеплень. Лікарі запевняють, що нині препаратами для щеплень Запорізька область забезпечена. Це якісні препарати, що відповідають європейським стандартам.