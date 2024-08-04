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Учені дослідили, які продукти серйозно шкодять мозку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Учені дослідили, які продукти серйозно шкодять мозку
Ультраоброблені продукти пошкоджують клітини мозку
фото з відкритих джерел

У ході дослідження було проведено спостереження за більш ніж 130 000 дорослих у США протягом 43 років

Результати останніх наукових досліджень наштовхують на думку, що постійне вживання ультраоброблених продуктів підвищує ризик розвитку деменції. Про це йдеться у статті The New York Times.

Люди, які регулярно їдять перероблене червоне м'ясо, наприклад, хот-доги, бекон, ковбасу, салямі та інші подібні продукти, мають більший ризик розвитку деменції в подальшому житті. Такого висновку дійшли вчені на міжнародній конференції Асоціації Альцгеймера.

У ході дослідження було проведено спостереження за більш ніж 130 000 дорослих у США протягом 43 років. За цей період у 11 173 осіб розвинулася деменція. Ті, хто споживав близько двох порцій переробленого червоного м'яса на тиждень, мали на 14% більший ризик розвитку деменції порівняно з тими, хто з'їдав менше трьох порцій на місяць.

Вживання необробленого червоного м'яса, такого як стейк або свинячі відбивні, не збільшувало ризик розвитку деменції, хоча люди, які їли його щодня, частіше повідомляли, що відчували погіршення своїх пізнавальних здібностей, ніж ті, хто їв червоне м'ясо рідше.

Ультраперероблені продукти, до яких також належать газовані напої, ароматизовані йогурти, супи швидкого приготування і більшість сухих сніданків, часто пов'язують із хворобами серця, діабетом, ожирінням та деякими видами раку і шлунково-кишкових захворювань.

Дослідження, які показали погіршення когнітивних здібностей внаслідок вживання таких продуктів, також проводилися у Великій Британії та Бразилії. В обох випадках тенденція підтвердилася.

Основним обмеженням таких досліджень є те, що, хоча вони показують опосередкований зв'язок між ультраобробленою їжею і здоров'ям мозку, вони не можуть довести, що ця їжа безпосередньо шкодить йому.

«Не можна зробити висновок, що якщо ви їсте певну кількість переробленого червоного м'яса, у вас обов'язково розвинеться деменція. Це не так», – каже доктор Донг Ванг, доцент Жіночої лікарні Брігама і Гарвардської медичної школи.

Однак інші вчені висловлюють певні припущення щодо зв'язку між вживання ультраоброблених продуктів та їх впливу на мозок. Основні з них наступні:

  • такі продукти можуть погіршити здоров'я судин, а мозок, зокрема, надзвичайно чутливий до доставки нормальних поживних речовин і кисню з кровоносних судин;
  • ці продукти витісняють корисні поживні речовини. Цілком можливо, що дієти з високим вмістом ультраоброблених продуктів шкідливі для мозку частково тому, що їм бракує більш багатого на поживні речовини вибору;
  • ультраоброблені продукти пошкоджують клітини мозку. Вважається, що вони також «дуже обтяжливі для мозку», каже доктор Каріма Бенамер, доцент кафедри неврології Школи медицини Університету Еморі.

Переважна більшість переробленого м'яса класифікується як «ультраперероблені продукти» – тобто ті, що виготовлені з інгредієнтів, які ви не знайдете на домашній кухні, таких як ізолят соєвого білка, кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, модифіковані крохмалі, ароматизатори або кольорові добавки. Багато з цих продуктів також мають високий рівень цукру, жиру або натрію.

Раніше ВООЗ уперше в історії опублікувала клінічні рекомендації для відмови від куріння.

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Теги: продукти поживні речовини вчені Місяць

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