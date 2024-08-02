Запаси рису в Японії стали найнижчими за століття: The Guardian назвало винних

Міністерство сільського господарства Японії звинувачує у дефіциті рису високий попит з боку туристів на цей продукт

Запаси рису в Японії впали до найнижчого рівня в цьому столітті, і частково винен у цьому туристичний бум, кажуть урядовці. Про це пише The Guardian.

За даними Міністерства сільського, лісового господарства та рибальства Японії, запаси рису в приватному секторі впали до 1,56 млн. тонн у червні, що на 20% менше, ніж роком раніше, і є найнижчим показником з 1999 року, коли вперше були зібрані подібні дані.

Відомство пояснює ситуацію високими температурами, які вразили посіви у 2023 році, а також попитом з боку відвідувачів. Минулого року в Японії був зафіксований найспекотніший вересень з того часу, як почали вести облік 125 років тому.

«Головними причинами рекордно низьких запасів є падіння виробництва минулого року через високі температури в поєднанні з нестачею води, а також відносно дешева ціна рису порівняно з цінами на інші культури, такі як пшениця», – сказав представник міністерства сільського господарства Японії Хіроші Ітакура.

Згідно з повідомленнями японських ЗМІ, ціна на рис сягла 30-річного максимуму, в оптовиків закінчуються запаси, а деякі супермаркети вирішили ще більше підняти ціни та обмежити закупівлі. Очікується, що ситуація триватиме до вересня, коли буде доступний рис цьогорічного врожаю.

Проте є ще одна причина зниження запасів. «Збільшення попиту з боку іноземних туристів також вплинуло на ситуацію», – сказав Ітакура та додав, що «ми (йдеться про населення Японії, – «Главком») не відчуваємо дефіциту рису».

Ітакура пояснив, що у першій половині 2024 року його країну відвідали майже 18 млн туристів, що на мільйон більше, ніж до пандемії. Представник міністерства припустив, що кожен турист під час візиту може з'їсти в середньому дві страви з рису на день. Згідно із його розрахунками це означає додатковий попит на рівні 51 тис. тонн продукції, що в 2,7 рази більше, ніж роком раніше.

Оскільки раціон в Японії стають більш західним, попит на рис впав. На тлі демографічної кризи в країні низькі ціни на рис відштовхнули молодих людей від того, щоб займатися вирощуванням зернових. Це призвело до того, що зростає кількість літніх виробників рису і занедбаних рисових полів.

Як пише The Guardian, незважаючи на ситуацію, влада не має планів використовувати державні запаси, де зберігається 910 тис. тонн. Сховища на випадок екстреної ситуації вперше були створені, коли поганий урожай прохолодного літа 1993 року спричинив гостру нестачу рису у країні.

Нагадаємо, 45-річний чоловік з Японії, який вирішив залишитися анонімним, став об'єктом уваги в соціальних мережах після того, як він оголосив про своє досягнення фінансової незалежності й дострокового виходу на пенсію. За інформацією Oddity Central, чоловік працював на стабільній, але високонапруженій роботі протягом останніх років і доклав всіх зусиль, щоб накопичити значну суму – 132 мільйони єн (близько 31,3 млн гривень).