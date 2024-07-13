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Сезонний бум: ціни на овочі, фрукти та ягоди на «Шуварі» обвалилися

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Сезонний бум: ціни на овочі, фрукти та ягоди на «Шуварі» обвалилися
На найбільшому ринку у Львові впали ціни на сезоні овочі та фрукти
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua/

 На гуртовому ринку у Львові спостерігається значне зниження цін на сезонні продукти.

На найбільшому гуртовому ринку «Шувар» у Львові спостерігається значне зниження цін на овочі, фрукти та ягоди. За даними моніторингу AgroTimes, вартість молодої картоплі, моркви, буряка, цибулі, перцю, томатів, баклажанів, огірків та кабачків суттєво зменшилася протягом останніх двох днів.

«На найбільшому на Заході України гуртовому ринку сільськогосподарської продукції «Шувар», що у Львові, ціни на молоду картоплю знизилися з 12 до 10 грн/кг, морква продається по 12-15 грн/кг, буряк – по 10 грн/кг, рання жовта ріпчаста цибуля – 10-12 грн/кг, червона цибуля – 25 грн/кг. Цукрова кукурудза – від 10 до 16 грн/качан», - йдеться в повідомленні.

Також спостерігається падіння цін на кавуни та дині. Вартість кавунів знизилася з 18-20 грн/кг до 16-20 грн/кг, а динь – з 40-45 грн/кг до 35-55 грн/кг. Серед ягід та фруктів найбільше подешевшали сливи, абрикоси, персики, нектарини та черешня. Лохина та перший тепличний виноград залишаються найдорожчими ягодами. Експерти пов'язують зниження цін зі значним збільшенням пропозиції на ринку внаслідок активного збору врожаю.

Нагадаємо, що українські виробники кавунів б'ють на сполох через стрімке падіння цін на їхню продукцію. Низький попит та аномальна спека призводять до масового псування врожаю, а ціни опустилися до 10-18 грн/кг, що на 40% нижче, ніж тиждень тому. 

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Теги: продукти овочі фрукти абрикоси зниження цін черешня

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