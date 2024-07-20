США розкрили дані про свої запаси ядерної зброї

Із 1991 року кількість нестратегічної ядерної зброї у країні скоротилася більш ніж на 90%

Сполучені Штати оприлюднили інформацію про свій ядерний арсенал. Востаннє країна розсекречувала такі дані в жовтні 2021 року. Про це повідомило Національне управління з ядерної безпеки (NNSA).

Станом на вересень 2023 року запас ядерних боєголовок США сягав 3748 одиниць. Ці показники свідчать про скорочення запасів на 88% проти максимального значення у 31 255 боєголовок на кінець 1967 року та зменшення на 83% відносно запасів на момент падіння Берлінської стіни наприкінці 1989 року (22 217 одиниць).

Від 1994 по 2023 рік Сполучені Штати ліквідували 12 088 ядерних боєголовок. А від 30 вересня 2020 року США демонтували 405 боєголовок, ще близько 2000 зняті з експлуатації та очікують на демонтаж.

Запаси ядерної зброї США протягом 1945-2023 років

Із 1991 року кількість нестратегічної ядерної зброї у країні скоротилася більш ніж на 90%.

«Підвищення прозорості ядерних запасів держав важливе для зусиль у сфері нерозповсюдження та роззброєння, включно із зобов’язаннями за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, а також для зусиль щодо боротьби з усіма видами ядерної зброї», – заявили в управлінні.

Раніше стало відомо, що Міноборони США розглядає можливість використання важкої ракети-носія Starship, яку розробляє компанія SpaceX для польотів на Місяць, для термінового перекидання військових вантажів на Землі.Перспективна місячна ракета, яка поки що не здійснила успішного тестового польоту, буде здатна доставити вантаж у будь-який район планети, в чому дуже зацікавлені американські військові, зазначає видання. Прміром, військові зможуть використовувати ракету, щоб відправити допомогу, а в майбутньому, можливо, навіть війська в будь-яку точку світу менш ніж за годину.