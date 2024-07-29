Понад 150 науковців закликали НАТО прискорити вступ України до альянсу

Понад 150 науковців з провідних університетів Європи, США та інших країн світу звернулися до НАТО із відкритим листом, у якому закликали якомога швидше взяти Україну до альянсу. Текст листа публікує британське видання The Gardian.

«Запрошення України до НАТО стало б остаточним кроком у бік від політики умиротворення [агресора] і назад до верховенства міжнародного права та захисту прав людини» , – йдеться у відкритому листі, який підписали 158 дослідників з різних країн світу.

Вчені підкреслили, що вступ України до оборонного альянсу не створить жодних додаткових стимулів для агресивних дій Кремля, «адже Росія і без того повна рішучості знищити Україну і не потребує додаткової мотивації для цього». Автори документа нагадують, що досі РФ не напала на жодного члена НАТО, а натомість погрожувала, вторгалася і окупувала лише нейтральні країни.

Підписанти зауважили, що Росія досить спокійно сприйняла вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, двох своїх сусідів. На думку вчених, це доводить, що Росія виступає проти членства України в НАТО лише тому, що це перешкоджатиме її подальшій агресії проти цієї країни.



Нагадаємо, Орбан також заявив, що Україна не стане членом НАТО чи Європейського союзу, тому що «у нас, європейців, не вистачить грошей».

Крім того, угорський політик вважає, що вибухи на газогонах «Північний потік» були здійснені під американським керівництвом, а Європа не робить нічого, окрім як «беззастережно слідує за зовнішньою політикою Демократичної партії США».