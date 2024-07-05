ВООЗ уперше в історії опублікувала клінічні рекомендації для відмови від куріння

За даними ВООЗ, близько 70% курців, які готові кинути палити не мають доступу до ефективних послуг

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує використовувати комплекс методів, що сприяють подоланню тютюнової залежності

Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала перші в історії клінічні настанови для тих, хто бажає кинути палити. Про це йдеться на сайті ВООЗ.

Зокрема, у світі нараховується 1,25 млрд споживачів тютюну, і понад 750 млн з них хочуть позбутися залежності. Однак, як зазначає організація, 70% з тих, хто хоче відмовитися від куріння, не має доступу до ефективних послуг.

«Неможливо переоцінити величезні виклики, з якими стикаються люди, намагаючись кинути палити. Ми маємо глибоко оцінити силу, яку потребують ці люди та їхні близькі, щоб подолати залежність і страждання», – зауважив директор відділу зміцнення здоров’я ВООЗ доктор Рюдігер Креч.

Так, Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує використовувати комплекс методів, що сприяють подоланню тютюнової залежності, включно з поведінковою терапією у медичних закладах, цифрові рішення та фармакологічні методи.

Поради для курців від ВООЗ

короткі консультації курцям від 30 секунд до трьох хвилин у медичних установах;

як індивідуальну, так і групову або телефонну підтримку для людей, які хочуть кинути палити;

цифрові інструменти відмови від паління: текстові повідомлення, програми для смартфонів для самоконтролю тощо.

лікувальні засоби варениклін, бупропіон та цитизин, а також нікотинозамісну терапію;

бупропіон у поєднанні з нікотинозамісною терапією.

Водночас ВООЗ зауважує, що не може підтвердити або спростувати традиційні чи альтернативні методи лікування тютюнової залежності. Тим, хто обрав ці методи, рекомендує комплексний підхід із застосуванням також поведінкової терапії та ліків.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби».

Як повідомлялося, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів отримала близько 210 скарг на куріння в публічних місцях.

До слова, нове дослідження науковців демонструє, що куріння може сприяти накопиченню черевного жиру, зокрема особливо небезпечного для здоров'я, вісцерального.