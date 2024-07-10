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Інфляція прискорилася у червні: що подорожчало найбільше

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Інфляція прискорилася у червні: що подорожчало найбільше
У червні 2024 року інфляція на споживчому ринку України порівняно із травнем становила 2,2%
фото з відкритих джерел

Зростання загального рівня споживчих цін в Україні в червні 2024 року зросло до 2,2% з 0,6% у травні

За даними Державної служби статистики України, зростання споживчих цін в Україні прискорилося до 2,2% у червні 2024 року порівняно з 0,6% у травні. У річному вимірі інфляція також зросла до 4,8% з 3,3% у травні. Про це повідомила Державна служба статистики.

«Інфляція на споживчому ринку у червні 2024 року порівняно із травнем 2024 року становила 2,2%, з початку року - 4,3%», – йдеться в повідомленні.

Основними факторами зростання цін стали подорожчання харчових продуктів, алкоголю, тютюну та тарифів на житло та комунальні послуги. Найбільше подорожчали яйця (на 15,5%), електроенергія (на 63,6%) та проїзд у залізничному транспорті (на 10%).

На споживчому ринку в червні 2024 року ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 0,5%. Крім яєць, на 3,2-0,4% зросли ціни на продукти переробки зернових, цукор, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, безалкогольні напої, рис, олію, овочі. Водночас на 2,6-0,1% подешевшали сало, молоко, м'ясо та м'ясопродукти, кисломолочна продукція, фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, зокрема на тютюнові вироби - на 1,7% і алкогольні напої – на 0,5%. Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 17,4% відбулося головним чином коштом підвищення вартості електроенергії на 63,6%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.
 
 Нагадаємо, ціна вершкового масла в Україні вже вища ніж у Європі. Середня ціна на солодковершкове масло в Україні, вагою 180 грамів та жирністю 73% – це 70-80 грн. В Бельгії упавковка вершкового масла, вагою в 250 грам, коштує €1,99 або ж 87 гривень. 

До слова, у тропічній Нігерії ціни на масло перебувають в діапазоні від 160 до 335 грн. Українська кореспондентка відзначила, що такі високі ціни на молочну продукцію в Африканському континенті через те, що вона є імпортною.

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Теги: інфляція державна служба продукти електроенергія тютюнові вироби молочна продукція житло послуги овочі фрукти

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