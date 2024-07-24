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Вартість роботи генераторів почала впливати на ціни в супермаркетах – опитування

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Вартість роботи генераторів почала впливати на ціни в супермаркетах – опитування
Регулярні обмеження електричної енергії також вплинули на логістику продуктів для того, щоб скоротити до мінімуму час на доставку і мінімізувати ризики втрати якості продукції
фото: pb-news.info

Складні економічні умови змушують магазини перекладати додаткові витрати на споживачів

Регулярні відключення електроенергії суттєво вплинули на вартість продуктів харчування в українських магазинах. Як стало відомо з опитування представників найбільших торговельних мереж, витрати на паливо для генераторів, необхідних для роботи супермаркетів під час блекаутів, вже включені у вартість товарів. Про це повідомляється в опитуванні представників найбільших торговельних мереж України.

Використання генераторів для роботи торговельних об'єктів під час відключень вдвічі, а іноді втричі дорожче, ніж робота від звичайної електромережі. Такі підрахунки зробили представники мереж супермаркетів «АТБ» і «Auchan».

«Через оцінку ризиків і велику кількість непередбачуваних наслідків (я зазначаю станом на цей момент, 24 липня 2024 р.), насамперед для відвідувачів ТРЦ і роботи орендарів, наші об'єкти перебувають на енергозабезпеченні національних мереж і власних генераторів», – повідомив операційний директор ТРЦ Lavina Mall і ТРЦ Blockbuster Mall Дмитро Лашин.

«Нестабільність цін на імпортовану електроенергію також ускладнює фінансове планування, а змінювати умови орендарів або залишати невизначені умови в договорах ми не готові»,– наголосив Лашин.

Виробники продукції також змушені нести додаткові витрати на паливо для генераторів, що призводить до подальшого подорожчання товарів. Крім того, логістичні ланцюжки зазнали змін через війну, що також вплинуло на ціни.

Експерти зазначають, що ситуація з енергетикою та логістикою продовжує бути складною, тому варто очікувати подальшого зростання цін на продукти харчування.

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Теги: відключення харчування робота продукти Дмитро Лашин

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