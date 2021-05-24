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    Україна відправить в Індію кисневі концентратори та апарати ШВЛ

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    В&nbsp;Індії бракує лікарняних ліжок та медичного кисню - Україна відправить в Індію кисневі концентратори та апарати ШВЛ
    В Індії бракує лікарняних ліжок та медичного кисню
    Фото: The Page

    Цього тижня в Індію буде направлений гуманітарний вантаж з України

    Цього тижня Україна направить в Індію гуманітарний вантаж для боротьби з коронавірусом.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Президенту доповіли про ситуацію з направленням гуманітарної допомоги Індії для боротьби з тяжкими наслідками пандемії Covid-19. Завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ і Міністерства внутрішніх справ цього тижня в Індію буде направлений гуманітарний вантаж з кисневими концентраторами та апаратами ШВЛ», – зазначили в Офісі президента.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 травня видав указ про надання допомоги Індії для боротьби з Covid-19.

    У Кабміні повідомили, що Україна надасть Індії кисень для протидії Covid-19

    «Уряд України запропонував підтримку уряду Індії. Так, як і всі країни, ми звернулися до Індії та спитали, яка допомога від України може бути їм надана. Вони відмовилися від усього, крім кисню, тому Україна готова надати для Індії кисень. Зараз технічно відпрацьовуються ці питання, і ми будемо в колі держав, які Індію підтримують», – заявляв прем’єр Шмигаль.

    Як відомо, останнім часом в Індії склалася критична ситуація із захворюваністю на коронавірус – у країні бракує лікарняних ліжок та медичного кисню.

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    Теги: медицина Індія Україна епідемія Офіс президента коронавірус
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    Україна відправить в Індію кисневі концентратори та апарати ШВЛ