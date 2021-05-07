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    Україні необхідно придбати ще 5 млн доз вакцин від коронавірусу, – Степанов

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    Глава МОЗ заявив, що Україні необхідно придбати ще 5 млн доз вакцин від коронавірусу - Україні необхідно придбати ще 5 млн доз вакцин від коронавірусу, – Степанов
    Глава МОЗ заявив, що Україні необхідно придбати ще 5 млн доз вакцин від коронавірусу
    Фото: з відкритих джерел

    Наразі йдуть переговори про збільшення поставок вакцин Novavax з Індії та Sinovac з Китаю, зазначив Степанов

    У МОЗ заявили про необхідність законтрактувати ще 5 млн доз вакцин від коронавірусу, аби забезпечити населення. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів в ефірі «Україна 24».

    «Загалом, якщо подивитися на ту кількість доз, яку ми законтрактували, де у нас сплачені кошти, разом з COVAX у нас зараз 42 млн доз вакцин, які підписані. Це всі поставки в цьому році. І нам потрібно ще близько 5 млн доз», – заявив він.

    За словами Степанова, наразі йдуть переговори про збільшення поставок вакцин Novavax з Індії та Sinovac з Китаю. Він заявив, що Україні вистачить коштів для закупівлі потрібної кількості доз вакцин.

    «У нас є пропозиції від Serum Institute щодо збільшення поставок, зокрема, вакцини Novavax. І також є пропозиція щодо Sinovac. Зараз вирішуємо щодо термінів поставок. Грошей вистачить. Всі вакцини будуть привезені в повному обсязі у 2021 році», – зазначив він.

    Цього тижня Житомирщина вийшла з «червоної» зони карантину.

    Напередодні «червону» зону залишили три області. Згідно з рішенням комісії, Харківська та Хмельницька перейшли в «жовту» зону, а Чернігівська - в «помаранчеву».

    Сьогодні Запорізьку і Полтавську області виводять з «червоної» зони за рівнем епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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    Теги: міністр Максим Степанов щеплення вакцинація населення коронавірус
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