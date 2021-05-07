Сьогодні дві області виходять із «червоної» зони

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки залишається в одній області — Сумській

Запорізьку і Полтавську області з 7 травня виводять з «червоної» зони за рівнем епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Про таке рішення поінформував на своїй сторінці в Facebook міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

«За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 7 травня 2021 року „червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Запорізької та Полтавської областей. Також застосувати на території Запорізької та Полтавської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для „жовтий« рівня епідемічної небезпеки», — повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

З його слів, такі рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 6 травня.

Після цього рішення «червоний» рівень епідемічної небезпеки залишається в одній області — Сумській.

Як зазначив на засіданні комісії заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, в Запорізькій та Полтавській областях спостерігається стійке покращення епідемічної ситуації.

Зокрема, завантаженість ліжок з киснем менша за цільовий показник і складає в Запорізькій області 48%, а в Полтавській 43%. Рівень госпіталізації: 40 осіб на 100 тисяч населення в Запорізькій області, 45 осіб на 100 тисяч населення в Полтавській області.

Додамо, що вчені б'ють на сполох через вкрай низькі темпи вакцинації в Україні. За добу 4 травня від коронавірусу було щеплено 3 425 людей, а від початку вакцинальної кампанії – 759 432 людини, з яких 303 особи завершили вакцинацію (отримали дві дози препарату).

Також нагадаємо, що за рік понад 45 тисяч українців померли від Covid-19.

Зазначимо також, що МОЗ не зміг зібрати фінансові звіти з більшості своїх підприємств.

У Міністерстві охорони здоров’я також відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.