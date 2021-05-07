ВООЗ затвердила для термінового використання китайську вакцину проти Covid-19

Таке рішення було ухвалено після того, як Індія припинила експорт препарату

Всесвітня організація охорони здоров'я затвердила для термінового використання вакцину проти коронавірусу виробництва китайської компанії Sinopharm.

Це також означає, що вакцину включать до ініціативи Covax, мета якої хоча б частково забезпечити вакцинами країни зі слабкою економікою. Про це повідомляє The New York Times.

«Ситуація зараз настільки відчайдушна для країн з низьким та нижчим середнім рівнем доходу, що будь-які дози, які ми можемо отримати, варто мобілізувати. Наявність потенційно двох варіантів, що надходять з Китаю, може реально змінити вигляд того, що може статися протягом наступних кількох місяців», – заявила аналітикиня Міжнародного інституту охорони здоров'я Д'юка.

Водночас аналітики наголошують: наразі країна ледь може впоратися із виробництвом препарату для власного використання. «Це повинна бути золота пора для Китаю практикувати свою дипломатію щодо вакцин. Проблема в тому, що в той самий час сам Китай стикається з нестачею. Тому, що стосується глобального доступу до вакцин, я не очікую, що ситуація значно покращиться протягом найближчих двох-трьох місяців», – розповів Янчжун Хуан, старший науковий співробітник з питань глобальної охорони здоров’я Ради з міжнародних відносин.

Рішення про дозвіл використання китайського препарату ВООЗ ухвалила після того, як Індія – один з найбільших виробників вакцини проти коронавірусу – припинила експорт препарату, щоб впоратися зі швидким поширенням хвороби всередині країни.

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