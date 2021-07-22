«Шуфрич вчинив злочин». Нардеп подав заяву на депутата від «ОПЗЖ»

Депутат просить правоохоронців розібратися з антиукраїнськими висловлюваннями Шуфрича

Народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Юрчишин подав заяву до Офісу генпрокурора і Нацполіції про вчинення депутатом із проросійської партії «ОПЗЖ» Нестором Шуфричем злочину. Справа стосується заяв Шуфрича щодо статті Путіна.

«Сьогодні подав заяву про вчинення Нестором Шуфричем злочину. Пан Нестор, який сміє себе називати народним депутатом України, регулярно виступає з проросійськими наративами та намагається затягнути Україну назад в рускомірське пекло. Проте цього тижня він перейшов від таляпання язиком до дій за які потрібно притягати до кримінальної відповідальності», – написав депутат.

Він наголосив, що в ефірі телеканалу держави-агресора «Россия-1» Шуфрич почав активно займатись розпалюванням національної ворожнечі, розказуючи, що раніше кримські татари викрадали наших жінок, а тепер визнаються корінним народом України.

Депутат нагадує, що відповідно до статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом; не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

«На мою думку, і я очікую відповідної реакції правоохоронних органів, пан Шуфрич наговорив на публічні заклики, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності корінного народу України кримських татар, що відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України є кримінально караним діянням. З позбавленням волі на строк до трьох років кримінально караним діянням», – пояснив Юрчишин та додав, що він та його колеги не допустять приниження українських співгромадян, «які стоять як кістка в горлі російській п’ятій колоні в Україні».

«Тому вони намагаються будь-якими способами їх дискредитувати. За розпалювання національної ворожнечі повинне бути відповідне покарання, і тепер за це візьметься прокуратура з національною поліцією. Будем слідкувати за ходом розгляду заяви та наступним відкриттям кримінального провадження», – додав депутат і оприлюднив скрін заяви до правоохоронців.

Нещодавно Шуфрич вийшов в ефір російської програми «60 хвилин Ольги Скабєєвої», де обговорювали статтю Володимира Путіна про Україну.





Депутат почав вихваляти цю статтю і настільки захопився дифірамбами на її честь, що йому на мить здалося, ніби ці тези він сам писав.

«95% того, що я прочитав, викликало такі відчуття, що це писав я», – наголосив нардеп.

Додамо, нещодавно політолог написав, що стаття Путіна, якій би більше пасувала назва «Як Росії знищити незалежність України», викликала багато обговорень, відгуків і розмірковувань. Однак, при цьому залишилося поза увагою, можливо, найголовніше: ця стаття, яка фактично є висуненням територіальних претензій до України, стала вбивчим викривальним документом проти путінського режиму.

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