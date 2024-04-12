Україна отримає від ЄС €5 млн на модернізацію лікарень

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України уклали нову угоду

На що будуть спрямовані грантові кошти

ЄС та Україна уклали нову угоду, спрямовану на підтримку втілення необхідних заходів з енергоефективності й ліквідації наслідків воєнних дій, зокрема у секторі охорони здоров'я, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Угода передбачає надання 5 мільйонів євро інвестиційного гранту від Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та навколишнього середовища (Фонд E5P). Ці 5 млн євро збільшують загальний грантовий внесок від E5P до 9 млн євро, доповнюючи поточний кредит ЄІБ у розмірі 300 мільйонів євро.

Передбачається, що грантові кошти буде спрямовано на усунення пошкоджень, будівництво бомбосховищ,встановлення станцій постачання питної води, модернізацію освітлення, ліній зв’язку, вентиляції.

Нині 43 українські громади залучені до програми «Енергоефективність громадських будівель в Україні». Серед них громади Новояворівська та Ковеля, які одними з перших отримають фінансування заходів з підвищення енергоефективності.