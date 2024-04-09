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Музей історії України менш ніж за добу зібрав кошти на демонтаж «церкви-МАФу» УПЦ МП

Катерина Іванова
glavcom.ua
Музей історії України менш ніж за добу зібрав кошти на демонтаж «церкви-МАФу» УПЦ МП
Територія, на якій збудували МАФ, підпадає під захист ЮНЕСКО, є буферною зоною Софії Київської та входить до заповідника «Стародавній Київ»
фото: Вечірній Київ

Ще у вересні 2023 року суд зобов'язав знести незаконну споруду, проте власники «церкви» не поспішають цього робити

Національний музей історії України менш як за добу зібрав необхідну суму на демонтаж незаконно побудованої на земельній ділянці музею «церкви-МАФу» на Старокиївській горі. Про це йдеться у соцмережах музею.

Благодійний фонд розвитку музею оголосив збір на попередній кошторис 772 тисячі для оплати робіт з демонтажу та вивезення сміття.

«Друзі, ви неймовірні, ви зібрали необхідну суму менш як за добу! Ми дуже вам вдячні за вашу небайдужість та зупиняємо збір! ДЯКУЄМО!!!», – зазначили в музеї.

У музеї нагадують, що у вересні 2023 року Північний апеляційний господарський суд зобов’язав знести споруду та привести земельну ділянку в попередній стан коштом особи, яка припустилася правопорушення. Рішення суду набуло законної сили й перебуває на стадії примусового виконання з 2 жовтня 2023 року.

«Звісно, очікувати на добровільне виконання судового рішення від людини, яка самовільно захопила земельну ділянку музею та провела на ній самочинне будівництво, не доводиться», – зазначили в музеї. 

Тобто на сьогодні єдиним способом виконати рішення суду та прибрати з території музею сміття є здійснити авансування витрат виконавчого провадження від імені стягувача – музею, залучивши спеціалізоване підприємство, що має дозвіл на проведення робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою.

Нагадаємо, дозвіл на спорудження «церкви-МАФу» на території Національного музею історії Києва та на фундаменті Десятинної церкви 10 століття надав громаді УПЦ МП у 2004 році очільник музею Сергій Чайковський. 

У 2012 році громада отримала право власності на будівлю. Водночас земля залишилась у володінні музею. Знесення споруди музей домагається в суді з 2021 року. 

Територія, на якій збудували МАФ, підпадає під захист ЮНЕСКО, є буферною зоною Софії Київської та входить до заповідника «Стародавній Київ».

14 вересня, Північний апеляційний господарський суд підтвердив зобов'язання УПЦ МП звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-МАФ на території Національного музею історії України у Києві. 

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Теги: земля будівництво сміття музеї ЮНЕСКО музей громада відео

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