Жителі села під Києвом блокують будівництво військового кладовища: реакція Мінветеранів

Жителі запевняють, що їх не попередили про початок будівництва кладовища, і не погодили з ними це рішення

Жителі мітингують не вперше, адже бояться забруднення ґрунтових вод та виступають проти знищення лісу

5 квітня 2024 року у селі Мархалівка на Київщині місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти зведення поблизу їхнього села Національного військового меморіального кладовища.

Представники уряду та військові, які були на мітингу, намагалися пояснити, що кладовище не знищить ліс, а крематорій не загрожує жителям. Проте селяни не погоджувалися з аргументами та заявили, що про будівництво кладовища навіть не були попереджені.

Сьогодні, 9 квітня, Міністерство ветеранів опублікувало детальний допис, у якому наголосили, що побудова кладовища не загрожуватиме воді, повітрю та жителям.

Протести громади

На акцію протесту 5 квітня зібралося кілька десятків людей, жителів села Мархалівка на Київщині, йдеться у репортажі «Суспільного».

Вони тримали у руках плакати з надписами: «Полеглим – гідна пам'ять, а не могила у воді», «Вони загинули не за вирубку останніх лісів України», «Героїв треба поважати, ліс не можна вирізати».

Учасниця акції Людмила каже, що думку селян не врахували при виборі місця поховання. Для розчищення території під кладовище нині знищується ліс-молодняк. І це, за її словами, суперечить не лише українському законодавству, а й міжнародним зобов'язанням щодо відновлення екосистеми.

«У 2019 році Україна підписала і вступила в договір сталого розвитку ООН, там де 169 країн. І там кожна друга ціль говорить про те, що не можна знищувати ліс, не можна порушувати екосистему, не можна воду забруднювати, навпаки – треба очищувати», – обурюється жінка.

фото: Суспільне

Також мешканці села стверджують, що територією громади проходить смарагдова мережа – це мережа природоохоронних територій європейського значення, яка створюється на виконання положень Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни й природних середовищ існування в Європі.

«Посадовці запевняють, що не буде вирубатися увесь ліс, а лише 10%, але уявіть, сосни тут дуже старі, їм по 40-50 років. Сосна захищає одна одну, коли тут буревії, вони захищають наші домівки, якщо порушити кореневу систему і частину з них вирубати, навколишні дерева теж почнуть гинути й падати. І найголовніше: ґрунтові води. У моїх батьків вода стоїть у погребі, там можна рибу розводити. Якщо осушити територію, то вода зникне, а якщо ні, то тоді трупні яди потраплять у підземні ґрунтові води й будуть і нас в колодязях», – заявила Надія Коваленко.

Позиція військових, урядовців та представників місцевої влади

На акцію протесту приїхали й урядовці та представники місцевої влади, щоб переконати жителів у безпеці поховань.

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький у коментарі журналістам запевнив, що більшість аргументів селян проти зведення військового кладовища – надумані. Зокрема, і щодо знищення смарагдової мережі. «Проєкт зведення Національного військового кладовища вивчався й аналізувався фахівцями. Зокрема, інститутом екології. Той проєкт, який представлений, не знищить смарагдову мережу», – стверджує урядовець.

Водночас Патронатна служба Азову вбачає у мітингах російський слід та маніпуляції, а в уряді заявляють, що побоювання – безпідставні.

«Жителі села Мархалівки виступають проти будівництва Національного військового меморіального кладовища через те, що вони начебто протестують проти вирубки лісу, бояться зникнення та забруднення води у місцевості, а також – проти сусідства з меморіальним комплексом.

Ми не звинувачуємо учасників мітингу, але вбачаємо чіткі маніпулятивні та провокаційні заяви вочевидь інспіровані ФСБ Росії. Спекуляції та скандали саме на темі поховання військових справа рук російських агентів», – зазначили у Патронатній службі.

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На мітинг прийшли й інші військовослужбовці, які підтримують зведення Національного меморіального військового кладовища.

Військовослужбовець Антон вважає, що більшість людей вийшли на мітинг за гроші. І висловив припущення, що їм заплатили рієлтори або забудовники, які бояться, що після зведення на цій території кладовища, впаде у ціні нерухомість та земля.

Роз'яснення Міністерства ветеранів

Міністерство ветеранів запевняє, що майбутнє Національне військове меморіальне кладовище, яке хочуть створити на Київщині, не буде забруднювати воду чи довкілля.

За рішенням уряду для кладовища виділять дві ділянки у Гатненській громаді Фастівського району Київської області. У Мінветеранів наголошують, що військове меморіальне кладовище хочуть розмістити саме в лісі – «серед дерев та спокою».

Там переконують, що під кладовище вирубають лише 10% дерев – аварійних та хворих, а також чагарники та дерева, що розташовуються безпосередньо під спорудами на плані. Зрізані дерева передадуть на потреби ЗСУ. Кладовище займатиме площу у 266 га, з них 120 га – під сектори та споруди, та 146 га – територія самого кладовища.

У Мінветеранів переконують, що вода, яку споживають жителі населених пунктів поблизу, не буде забруднена через кладовище, адже відступ від житлових забудов становить 300-600 метрів, а подекуди й до 1 кілометра.

Крематорій буде розташовано на відстані 700 метрів від забудов при тому, що державні норми дозволяють розміщувати на відстані 300 метрів. В уряді переконують, що чорного диму та запаху від крематорію не буде, адже він будуватиметься із сучасними технологіями очищення диму.

фото: Мінветеранів

У міністерстві також пояснили будівництво готельно-розважального комплексу – така назва будівлі на плані передбачена будівельними нормами й не може бути змінена. Утім у самій будівлі будуть організовувати поминальні обіди та селитимуть лише родини військових, похованих на цьому кладовищі, з обмеженою кількістю днів.

«Про жодну комерційну діяльність й мови не може бути», – стверджують у Мінветеранів.

У міністерстві також заперечили заяви, що на цьому кладовищі ховатимуть мільйон людей чи продаватимуть місця для цивільних. Там зазначають, що всього на кладовищі можуть бути поховані орієнтовно 150 тисяч захисників. Держава повністю своїм коштом забезпечує поховання, доброустрій, охорону території, утримання місць поховання.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив документ, який чітко визначає розташування Національного військового меморіального кладовища на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів України планувало розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року.