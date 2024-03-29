Чеські лікарі переплутали вагітну пацієнтку з хворою і зробили їй аборт

Усіх співробітників лікарні, які можуть бути причетні до події, тимчасово відсторонено від роботи

Співробітники медичного закладу переплутали двох жінок азійського походження

У Чехії лікарі університетської лікарні «Буловка» помилково провели операцію вагітній пацієнтці і позбавили її дитини. Про це повідомляє CNN Prima News.

Співробітники медичного закладу переплутали двох жінок азійського походження. Одна з них, вагітна пацієнтка, прийшла в лікарню на плановий огляд, тоді як друга мала намір зробити операцію, яка проводиться під час лікування захворювання матки. Подібне хірургічне втручання також може бути проведено з метою переривання вагітності.

З невідомих причин лікарі переплутали вагітну пацієнтку з хворою і зробили їй операцію. Жінка втратила здорову дитину. Усіх співробітників лікарні, які можуть бути причетні до події, тимчасово відсторонили від роботи.

Міністерство охорони здоров'я Чехії закликали притягнути до відповідальності всіх винних у помилці лікарів. Якщо їхню недбалість буде доведено, лікарня виплатить постраждалій пацієнтці компенсацію. За фактом події проводять розслідування.

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