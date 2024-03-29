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Чеські лікарі переплутали вагітну пацієнтку з хворою і зробили їй аборт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чеські лікарі переплутали вагітну пацієнтку з хворою і зробили їй аборт
Усіх співробітників лікарні, які можуть бути причетні до події, тимчасово відсторонено від роботи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Співробітники медичного закладу переплутали двох жінок азійського походження

У Чехії лікарі університетської лікарні «Буловка» помилково провели операцію вагітній пацієнтці і позбавили її дитини. Про це повідомляє CNN Prima News.

Співробітники медичного закладу переплутали двох жінок азійського походження. Одна з них, вагітна пацієнтка, прийшла в лікарню на плановий огляд, тоді як друга мала намір зробити операцію, яка проводиться під час лікування захворювання матки. Подібне хірургічне втручання також може бути проведено з метою переривання вагітності.

З невідомих причин лікарі переплутали вагітну пацієнтку з хворою і зробили їй операцію. Жінка втратила здорову дитину. Усіх співробітників лікарні, які можуть бути причетні до події, тимчасово відсторонили від роботи.

Міністерство охорони здоров'я Чехії закликали притягнути до відповідальності всіх винних у помилці лікарів. Якщо їхню недбалість буде доведено, лікарня виплатить постраждалій пацієнтці компенсацію. За фактом події проводять розслідування.

Нагадаємо, французькі депутати і сенатори з величезною перевагою схвалили закріплення у конституції положення про те, що жінці гарантується право на аборт.

Раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоровʼя не проти, аби препарати екстреної контрацепції продавали без рецепта лікаря. Обмеження будуть лише по віку пацієнтів.

До слова, ієрей Російської православної церкви (РПЦ) Роман Колеснев закликав переглянути зачаття під час зґвалтування жінки.

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Теги: лікарня лікар аборт вагітність діти Чехія

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