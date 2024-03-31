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Росія готується відкрити ще один напрямок фронту, – комбат ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія готується відкрити ще один напрямок фронту, – комбат ЗСУ
Росіяни формують додатковий резерв
фото з відкритих джерел

РФ проводить приховані мобілізаційні процеси

Росія готує додатковий резерв, який може використати для відкриття ще одного відрізку фронту. Про це сказав командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї Окремої штурмової бригади імені Кошового Отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в інтерв'ю Radio NV.

Федоренко зазначив, що Росія проводить приховані мобілізаційні процеси і підняла ставку так званих підйомних – за підписання контракту із російськими окупаційними військами зараз виплачують від шести тисяч доларів, що для провінційних депресивних містечок РФ дуже багато.

«Вони формують додатковий резерв. Цей резерв може так чи інакше бути застосований або для продовження натиску на поточній лінії бойового зіткнення, або для відкриття іншого напрямку зосередження зусиль, тобто ще одного відрізка фронту», – сказав Федоренко.

Нагадаємо, російські війська зосереджуються на наступальних діях на Лиманському напрямку, а останніми тижнями знизили темпи наступальних дій на Куп'янському напрямку. 

Також мер Києва Віталій Кличко допускає, що столиця знову може стати мішенню для сухопутних військ Росії. 

На Київщині триває будівництво фортифікаційних споруд. Нині встановлено вже майже 10 тисяч бетонних пірамід та облаштовано протитанковий рів.

До слова, ветеран Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан вважає, що армія Росії впродовж наступних трьох-чотирьох місяців не здатна наростити достатній потенціал для того, щоб здійснити широкомасштабний наступ на позиції Збройних сил України. 

На думку голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала США Чарльза Брауна, побоювання щодо імовірного масштабного весняного наступу російських окупантів на Україну можуть бути перебільшеними.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак, імовірно, Росія готує новий наступ.

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Теги: росія столиця президент Володимир Зеленський військові будівництво путін ветеран армія Віталій Кличко наступ

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