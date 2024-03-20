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Уряд США виділив Intel майже $20 млрд: на що спрямовані кошти

Катерина Іванова
glavcom.ua
Уряд США виділив Intel майже $20 млрд: на що спрямовані кошти
Маючи федеральну підтримку, Intel має показати, що вона може конкурувати зі своїми тайванськими та корейськими конкурентами швидше та ефективніше
фото з відкритих джерел

Intel має стати найважливішим виробником чіпів для інтересів США

Найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв Intel планує витратити $100 млрд на будівництво та розширення заводів у чотирьох штатах США. Зокрема, $19,5 млрд компанія отримала у рамках федеральних грантів і позик. Про це повідомляє Reuters.

Як стало відомо, у середу, 20 березня, уряд США оголосив про виділення Intel федеральних коштів відповідно до Закону про чіпи та науку, що призвело до зростання акцій компанії на 4% на передринкових торгах.

Це стало однією з найбільших грошових позик у рамках плану повернення виробництва напівпровідників на територію США. Кошти будуть використані також для залучення провідних світових виробників чіпів до виробництва своєї продукції на території США.

Головним елементом п’ятирічного плану витрат Intel є перетворення порожніх полів у штаті Огайо, на те, що генеральний директор Пет Гелсінгер назвав журналістам «найбільшим у світі місцем з виробництва чіпів штучного інтелекту». Будівництво почнеться вже у 2027 році.

Маючи федеральну підтримку, Intel має показати, що вона може конкурувати зі своїми тайванськими та корейськими конкурентами швидше та ефективніше. Однак загалом Intel буде найважливішим виробником чіпів для інтересів США, навіть якщо конкуренти будуть будувати в країні, сказав Джиммі Гудріч, консультант з експорту напівпровідників і технологій RAND Corp.

З моменту вступу на посаду президента Джо Байдена, компанії, які займаються виробництвом чіпів, інвестували у США понад 230 млрд доларів. Метою адміністрації Байдена є створення до 2030 принаймні двох передових виробничих кластерів.

Нагадаємо, Intel інвестує $4,6 млрд у новий завод у Польщі.

Як повідомила компанія, цей проєкт впроваджується у межах багатомільярдної інвестиційної програми по всій Європі з нарощування потужностей по виробництву чіпів.

Стало відомо, що РФ отримує ключові американські технології попри санкції.

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Теги: будівництво технології виготовлення

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