Хакери оприлюднили інформацію про ядерний об’єкт РФ і його персонал

Хакери отримали доступ до анкетних даних керівників підприємства та графіків відпусток

У відкритому доступі опинилися креслення ядерного об’єкта «476»

Хакерська група Head Mare отримала доступ до документів компанії «Промгідромеханізація» (АО «ПГМ»). Про це стало відомо зі сторінки групи в Х (Twitter).

Підприємство виконує роботи на об’єктах Міноборони РФ, «Росатому» і території тимчасово окупованих районів Донецької області.

Кіберактивісти заявили, що операція є вітанням Леоніду Серпуховітіну, директору дирекції проєктів ядерної галузі «ПГМ», з довгоочікуваною відпусткою. Графік відпусток теж оприлюднено.

Також у відкритий доступ потрапили креслення ядерного об’єкта «476».

Для публічного перегляду доступні анкетні дані керівників підприємства.

Також стали відомими дані про координати «об’єкта 476» («ФГУП ПО «Маяк»).

На офіційному сайті компанії вказано, що підприємство здійснює лише інженерне забезпечення будівництва, яке охоплює всі етапи реалізації інвестиційно-будівельних проєктів: проєктування, будівництво, введення в експлуатацію.

«Главком» повідомляв, що хакери Head Mare раніше вже викладали в мережу документацію підприємства РФ, що виробляє ракети. Крім того, кібери виклали в доступ тренінги для мотивації співробітників фірми та інформацію про рахунки компанії.

Також нещодавно Head Mare отримали доступ до мереж Управління майном спецоб’єктів Міноборони Росії. У вільний доступ викладено деталі розташування об’єктів, які зводяться російським Міноборони. Цікаво, що серед їх переліку знаходяться як військово-патріотичні інституції, так і бункери і Головний Храм Міноборони.