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Хакери оприлюднили інформацію про ядерний об’єкт РФ і його персонал

Катерина Іванова
glavcom.ua
Хакери оприлюднили інформацію про ядерний об’єкт РФ і його персонал
Хакери отримали доступ до анкетних даних керівників підприємства та графіків відпусток
фото з відкритих джерел

У відкритому доступі опинилися креслення ядерного об’єкта «476»

Хакерська група Head Mare отримала доступ до документів компанії «Промгідромеханізація» (АО «ПГМ»). Про це стало відомо зі сторінки групи в Х (Twitter).

Підприємство виконує роботи на об’єктах Міноборони РФ, «Росатому» і території тимчасово окупованих районів Донецької області.

Хакери оприлюднили інформацію про ядерний об’єкт РФ і його персонал фото 1
Хакери оприлюднили інформацію про ядерний об’єкт РФ і його персонал фото 2

Кіберактивісти заявили, що операція є вітанням Леоніду Серпуховітіну, директору дирекції проєктів ядерної галузі «ПГМ», з довгоочікуваною відпусткою. Графік відпусток теж оприлюднено.

Хакери оприлюднили інформацію про ядерний об’єкт РФ і його персонал фото 3

Також у відкритий доступ потрапили креслення ядерного об’єкта «476».

Хакери оприлюднили інформацію про ядерний об’єкт РФ і його персонал фото 4
Хакери оприлюднили інформацію про ядерний об’єкт РФ і його персонал фото 5

Для публічного перегляду доступні анкетні дані керівників підприємства.

Хакери оприлюднили інформацію про ядерний об’єкт РФ і його персонал фото 6
Хакери оприлюднили інформацію про ядерний об’єкт РФ і його персонал фото 7

Також стали відомими дані про координати «об’єкта 476» («ФГУП ПО «Маяк»).

Хакери оприлюднили інформацію про ядерний об’єкт РФ і його персонал фото 8
Хакери оприлюднили інформацію про ядерний об’єкт РФ і його персонал фото 9

На офіційному сайті компанії вказано, що підприємство здійснює лише інженерне забезпечення будівництва, яке охоплює всі етапи реалізації інвестиційно-будівельних проєктів: проєктування, будівництво, введення в експлуатацію.

«Главком» повідомляв, що хакери Head Mare раніше вже викладали в мережу документацію підприємства РФ, що виробляє ракети. Крім того, кібери виклали в доступ тренінги для мотивації співробітників фірми та інформацію про рахунки компанії.

Також нещодавно Head Mare отримали доступ до мереж Управління майном спецоб’єктів Міноборони Росії. У вільний доступ викладено деталі розташування об’єктів, які зводяться російським Міноборони. Цікаво, що серед їх переліку знаходяться як військово-патріотичні інституції, так і бункери і Головний Храм Міноборони.

Читайте також: Українська кібератака паралізувала будівництво військових об’єктів РФ: деталі від розвідки
Теги: Міноборони РФ будівництво кібератака

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