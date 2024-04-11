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В Україні зростає захворюваність на кашлюк: як убезпечити дитину від хвороби

Ірина Міллер
glavcom.ua
В Україні зростає захворюваність на кашлюк: як убезпечити дитину від хвороби
Хвороба починається як ГРВІ. Через 5-8 днів з’являється нападоподібний спазматичний кашель
фото freepik.com

Кашлюк є дуже заразним, він легко поширюється від людини до людини

З 2023 року в Україні зростає захворюваність на кашлюк. За перші два місяці 2024 року зафіксовано 515 випадків захворювання, за аналогічний період минулого року було зареєстровано тільки 27 випадків, 95,9% усіх захворілих — діти, 4,1% — дорослі. Більшість хворих — діти дошкільного та раннього шкільного віку. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. 

Головною причиною зростання захворюваності лікарі називають велику кількість нещеплених дітей.

Чим небезпечний кашлюк?

Кашлюк є дуже заразним, він легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні.

Найбільш небезпечною хвороба є для немовлят, у яких може викликати апное – тимчасову зупинку дихання. Крім того, у новонароджених і немовлят хвороба може протікати важко, є високий ризик ускладнень та смерті.
Старші діти та дорослі зазвичай одужують від кашлюку, але хвороба є виснажливою та сильно ослаблює організм.

Які симптоми кашлюка?

Хвороба починається як ГРВІ. Через 5-8 днів з’являється нападоподібний спазматичний кашель аж до почервоніння обличчя, сльозотечі, кашель має характерний свист.

Напади кашлю стаються частіше вночі, ніж удень, кашель може супроводжуватись гарячкою, нежитю та іншими ознаками ГРВІ.

У немовлят кашель може не проявлятись – але в них може ставатися зупинка дихання на короткий час, про що може свідчити посиніння обличчя.

Одужання починається через 4-8 тижнів, хворий починає рідше кашляти, приступи кашлю стають слабшими. Іноді період одужання може тривати від 2 до 6 місяців.

За перших ознак сильного кашлю у немовлят та симптомів апное медики радять негайно звертатися за кваліфікованою допомогою.

Як запобігти кашлюку?

Усі діти мають отримати 4 щеплення – у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Якщо з якоїсь причини щеплення пропустили, наздоженіть його якнайшвидше.

Також, від кашлюку потрібно вакцинуватися вагітним жінкам у термін від 16 до 32 тижня вагітності незалежно від того, чи вакцинували їх у дитинстві. Це необхідно, щоб захистити дитину від кашлюку в перші місяці її життя до отримання нею вакцини.

Захистіть своїх дітей від важкої хвороби та ускладнень — робіть усі щеплення за календарем. 

Раніше ми повідомляли, шо в Україну доставили 108 тис. доз вакцини проти кору, паротиту і краснухи (КПК) для проведення безоплатних щеплень для дітей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Вакцину бельгійського виробництва на підтримку Національної програми з імунізації в Україну доставив Дитячий фонд ООН (UNICEF Ukraine) за підтримки Уряду Японії та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine - USAID Україна).

Лікарі нагадали, що кір – небезпечна інфекційна хвороба, яка є загрозою для невакцинованих дітей та дорослих. Вона передається повітряно-крапельним шляхом і є надзвичайно заразною.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив проводити профілактичну вакцинацію українців в аптеках.

Як зазначається, аптечні установи зможуть проводити профілактичну вакцинацію за умови наявності ліцензії на медпрактику, проходження фармацевтами спеціального щорічного навчання з питань вакцинації, також набуття навичок надання догоспітальної допомоги при невідкладних станах.

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Відповідна постанова уряду про внесення змін до ліцензійних умов проведення госпдіяльності з медичної практики, ухвалена 27 лютого, набуде чинності за три місяці з дня опублікування.

Як уточнили в Міністерстві охорони здоров'я, наразі відомство відпрацьовує механізм проведення вакцинації в аптеках. 

Теги: щеплення хвороба

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