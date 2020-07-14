В Україні хочуть зробити обов'язковим дитяче щеплення від пневмококової інфекції



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МОЗ України рекомендували внести пневмококову вакцину в календар щеплень

Група експертів з імунізації напрацьовує схеми введення пневмококової вакцини і дози для затвердження Міністерством охорони здоров'я України

Група експертів з імунізації рекомендувала МОЗ України включити кон’юговану пневмококову вакцину в Календар щеплень.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я у Facebook.

Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ) рекомендує вакцинувати кон’югованою пневмококовою вакциною дітей у віці до 1 року, а також дітей, що народилися раніше внесення вакцинації до Календаря щеплень, яким не виповнилося 5 років на час початку вакцинації. Наразі НТГЕІ напрацьовує схеми введення пневмококової вакцини та дози для затвердження МОЗ України.

За даними World Health Organization (WHO), у світі у 2015 році зареєстровано 294 000 летальних випадків дітей віком до 5 років, зумовлених пневмококовою інфекцією.

До початку застосування пневмококових вакцин захворюваність пневмококової інфекції становила 44,4 випадки на 100 тис. дітей до 5 років в країнах Європи і 167 випадків на 100 тис. дітей до 5 років в США. Коректні дані про захворюваність в країнах із середнім і низьким рівнем доходів відсутні у зв’язку з нестачею можливостей проведення лабораторної діагностики.

Нагадаємо, пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом. Пневмокок є збудником інвазійних і неінвазійних захворювань: бактеріємії, сепсису, менінгіту, пневмонії, бронхіту, гострого середнього отиту. Довгострокові неврологічні наслідки у вигляді втрати слуху, психічних порушень, порушень рухової активності і судом спостерігаються у 24,7% осіб, що хворіли на пневмококовий менінгіт в дитинстві.