Глава МОЗ анонсував реформування психіатричної служби в Україні



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Зараз в українських психіатричних лікарнях перебувають майже 22 тисячі осіб

Психіатрична служба зараз потребує суттєвого реформування, визнав очільник МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ до кінця року прийме антикризові заходи для фінансування психіатричних лікарень на рівні минулого року.

Про це він сказав в неділю, 12 липня.

За словами Степанова, зараз в українських психіатричних лікарнях перебувають майже 22 тисячі осіб з хронічними психічними захворюваннями, які втратили соціальні зв'язки і вимагають щоденного догляду.

«Психіатрична служба зараз потребує суттєвого реформування, над планом якого і працює МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики України. До кінця року МОЗ буде вживати антикризових заходів, щоб психіатричні лікарні не перебували на межі закриття, а були дофінансовані на рівні минулого року», - зазначив міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо,Степанов розповів, на яку суму недофінансовані психіатричні лікарні.

Раніше повідомлялося, що після впровадження другого етапу медичної реформи, який розпочався 1 квітня цього року, спеціалізовані психіатричні лікарні опинилися на межі закриття і звільнення працівників.

Навесні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов висловив занепокоєння за два напрямки медичної допомоги – протитуберкульозний і психіатричний.