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    У Вінниці продовжують реконструкцію школи-гімназії №2

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    У Вінниці продовжують реконструкцію школи-гімназії №2

    Будівля є пам’ятною архітектури місцевого значення.

    У Вінниці продовжать реставрацію школи-гімназії №2. 

    Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради 9 липня оголосив тендер на роботи з реконструкції будівлі (термомодернізація) комунального закладу «Загальноосвітня Школа І-ІІІ ступенів – гімназія №2 Вінницької міської ради – пам’ятка архітектури місцевого значення «Жіноча гімназія».

    Школа знаходиться по вулиці Соборна,94.

    Очікувана вартість закупівлі 15,559 млн грн.

    Відповідно до тендерної документації, підрядник має замінити вікна і двері. До віконних блоків прописані окремі вимоги.

    Роботи повинні виконати до 31 грудня 2020 року.

    Нагадаємо, минулого року в будівлі школи відремонтували дах. До того, — наприкінці 2018 року гімназію прикрасили підсвіткою.

    Триповерхова будівля, зведена у 1900-1901 роках архітектором Артиновим і добудована у 1936 році (третій поверх), є справжньою окрасою міста над Бугом вже більше ста років. Її історія почалася з того, що на клопотання міської влади попечитель Київського навчального округу повідомив про «Высочайшее Повеление Государя Императора от 29 апреля 1900 года об открытии в Виннице женской гимназии» (№5166). З вересня 1901 року жіноча гімназія розпочала свою роботу. Тут навчалися діти вінницької еліти, але були дівчатка і зі звичайних сімей.

    Джерело: klasno.info

    діти школа Вінниця
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