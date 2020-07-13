У Вінниці продовжують реконструкцію школи-гімназії №2



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Будівля є пам’ятною архітектури місцевого значення.

У Вінниці продовжать реставрацію школи-гімназії №2.

Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради 9 липня оголосив тендер на роботи з реконструкції будівлі (термомодернізація) комунального закладу «Загальноосвітня Школа І-ІІІ ступенів – гімназія №2 Вінницької міської ради – пам’ятка архітектури місцевого значення «Жіноча гімназія».

Школа знаходиться по вулиці Соборна,94.

Очікувана вартість закупівлі 15,559 млн грн.

Відповідно до тендерної документації, підрядник має замінити вікна і двері. До віконних блоків прописані окремі вимоги.

Роботи повинні виконати до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, минулого року в будівлі школи відремонтували дах. До того, — наприкінці 2018 року гімназію прикрасили підсвіткою.

Триповерхова будівля, зведена у 1900-1901 роках архітектором Артиновим і добудована у 1936 році (третій поверх), є справжньою окрасою міста над Бугом вже більше ста років. Її історія почалася з того, що на клопотання міської влади попечитель Київського навчального округу повідомив про «Высочайшее Повеление Государя Императора от 29 апреля 1900 года об открытии в Виннице женской гимназии» (№5166). З вересня 1901 року жіноча гімназія розпочала свою роботу. Тут навчалися діти вінницької еліти, але були дівчатка і зі звичайних сімей.

Джерело: klasno.info