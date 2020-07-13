У Вінниці продовжують реконструкцію школи-гімназії №2
Будівля є пам’ятною архітектури місцевого значення.
У Вінниці продовжать реставрацію школи-гімназії №2.
Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради 9 липня оголосив тендер на роботи з реконструкції будівлі (термомодернізація) комунального закладу «Загальноосвітня Школа І-ІІІ ступенів – гімназія №2 Вінницької міської ради – пам’ятка архітектури місцевого значення «Жіноча гімназія».
Школа знаходиться по вулиці Соборна,94.
Очікувана вартість закупівлі 15,559 млн грн.
Відповідно до тендерної документації, підрядник має замінити вікна і двері. До віконних блоків прописані окремі вимоги.
Роботи повинні виконати до 31 грудня 2020 року.
Нагадаємо, минулого року в будівлі школи відремонтували дах. До того, — наприкінці 2018 року гімназію прикрасили підсвіткою.
Джерело: klasno.info