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    Здоров'я

    В Україні розпочинають підготовку другої евакуації українських громадян з Китаю

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    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба - В Україні розпочинають підготовку другої евакуації українських громадян з Китаю
    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

    10 українців виявили бажання евакуюватися з Уханя

    Міністерство закордонних справ України спільно з міністерством інфраструктури  розпочинають  підготовку другої евакуації українських громадян з Китаю.

    Про це сьогодні, 12 березня, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання оперативного штабу МЗС щодо реагування на поширення коронавірусу COVID-19 у світі.

    «Наразі  посольству України в Китаї відомо про 41 громадянина, який перебуває в Ухані. З них 10 осіб виявили бажання евакуюватися. Якщо ще хтось з громадян  України, які перебувають в Ухані, хоче повернутися додому, прошу звертатися в посольство», – сказав Дмитро Кулеба.

    Він зазначив, що китайська влада прийняла рішення про можливість виїжджати за межі провінції Ухань в інші регіони Китаю.

    Нагадаємо, 20 лютого увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    з 12 березня Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня.

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

    Кількість заражених коронавірусом у світі станом на ранок 12 березня становить понад 126 тисяч.

     

    МЗС Китай Дмитро Кулеба коронавірус евакуація
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