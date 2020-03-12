В Україні розпочинають підготовку другої евакуації українських громадян з Китаю



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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

10 українців виявили бажання евакуюватися з Уханя

Міністерство закордонних справ України спільно з міністерством інфраструктури розпочинають підготовку другої евакуації українських громадян з Китаю.

Про це сьогодні, 12 березня, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання оперативного штабу МЗС щодо реагування на поширення коронавірусу COVID-19 у світі.

«Наразі посольству України в Китаї відомо про 41 громадянина, який перебуває в Ухані. З них 10 осіб виявили бажання евакуюватися. Якщо ще хтось з громадян України, які перебувають в Ухані, хоче повернутися додому, прошу звертатися в посольство», – сказав Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що китайська влада прийняла рішення про можливість виїжджати за межі провінції Ухань в інші регіони Китаю.

Нагадаємо, 20 лютого увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

з 12 березня Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кількість заражених коронавірусом у світі станом на ранок 12 березня становить понад 126 тисяч.