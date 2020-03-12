Україна не обмежуватиме залізничні, автобусні та автомобільні перевезення



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В Україні також не заплановані обмеження внутрішніх залізничних, автобусних та автомобільних перевезень

Якщо говорити про автобусні та автомобільні перевезення, то у нас з 219 пунктів перетину кордону будуть відкриті 49 - це певне обмеження - Криклій

В Україні не будуть обмежені залізничні, автобусні та автомобільні перевезення, як за кордон так і по країні. Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу 12 березня, повідомляє Укрінформ.

«По залізничним перевезенням — жодних обмежень. Так само як і по громадському транспорту — у нас обмеження відсутні. Єдине, що зрозуміло, буде додаткова увага приділятися до транспортних засобів, які подорожують з країн, де є підтверджені зараження коронавірусом. Якщо говорити про автобусні та автомобільні перевезення, то у нас з 219 пунктів перетину кордону буде 49, тобто тут вже відбувається певне обмеження», - зазначив Криклій.

Міністр додав, що в Україні також не заплановані обмеження внутрішніх залізничних, автобусних та автомобільних перевезень.

Міністр розповів, що на постійній основі епідеміологи здійснюють перевірки транспортних засобів, які прибувають до України морем. За словами Криклія, така практика поширена не лише для виявлення підозр на захворювання коронавірусом.

Як повідомлялося, 11 березня 2020 року Міністерство інфраструктури звернулось до Державіаслужби з пропозицією рекомендувати українським авіакомпаніям, які здійснюють чи планують здійснювати регулярні та чартерні рейси до/з Італії, розглянути можливість тимчасового призупинення таких рейсів на період дії карантину з метою запобігання занесенню та поширенню хвороби на території України.

Нагадаємо, МАУ через коронавірус скасовує рейси до 16 країн світу, а Wizz Air – до Італії та Ізраїлю.

SkyUp призупиняє польоти до італійського Турина через коронавірус.

До відома, уряд Ізраїлю з 12 березня запроваджує обмеження на в'їзд до країни для іноземних громадян у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.