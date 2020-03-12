Пробне ЗНО перенесено на квітень через карантин: оприлюднено дати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пробне ЗНО перенесено через карантин: тестування відбудеться 4 і 11 квітня

Український центр оцінювання якості освіти переніс через карантин проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання з 21 березня на 4 квітня і з 28 березня - на 11 квітня. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.

«Пробне ЗНО перенесено через карантин: тестування відбудеться 4 і 11 квітня», - сказано в ньому.

4 квітня відбудеться пробне тестування з української мови та літератури, а 11 квітня - з інших предметів.

Дати визначення результатів стануть відомі до 14 березня.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів ввів з 12 березня по 3 квітня карантин в Україні через поширення коронавірусу Covid-19, рекомендувавши обмежити проведення масових заходів за участю 200 і більше осіб, і ввести карантин у школах.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

У КМДА підкреслили, що рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. За порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.

У зв'язку із запровадженням протиепідемічних заходів у Києві перенесли пробне незалежне оцінювання, яке учні мали складати наприкінці березня.

Кінотеатри Києва скасовують вистави у березні і переносять їх на більш пізній період.



