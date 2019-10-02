«Звичайно, це потрібно»: глава МОЗ про легалізацію медичної марихуани



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За словами Скалецької, в Україні існують проблеми з доступом пацієнтів до всіх ліків з контрольованим обігом

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька розповіла про своє ставлення до легалізації медичної марихуани.

«Якщо ми говоримо про медичну форму канабісу, звичайно, це потрібно. Дуже багато ми маємо різних захворювань, коли це може допомогти. Це насправді є певними нашими зобов’язаннями згідно міжнародних актів», - заявила міністр в інтерв'ю «Радіо НВ»

Вона зазначила, що більшість лікарів в Україні бояться переслідування правоохоронних органів і не видають наркотичні препарати в тих дозах, у яких вони необхідні пацієнтам.

За словами міністра, щоб пацієнти дійсно мали доступ до таких препаратів, рішення проблеми повинне бути системне і включати взаємодію з правоохоронними органами.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька переконана, що найближчим часом у Верховній раді може з'явитися новий законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Також Зоряна Скалецька прокоментувала інформацію про те, що колишній керівник МОЗ Уляна Супрун виносила на засідання уряду питання легалізації медичної марихуани, однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заблокував ініціативу.

Проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення фундаментального права особи на життя», який стосується легалізації медичного канабісу зареєстрували 20 травня. Петицію мали розглянути на першому пленарному засіданні Ради після дня реєстрації. Її включили до порядку денного, але ані 28, ані 30 травня черга до проекту закону №10313 не дійшла.

15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект про використання марихуани в медичних цілях.

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун підтримала петицію і закликала сприяти легалізації медичного канабісу.