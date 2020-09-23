В Україні змінили стандарти госпіталізації хворих з коронавірусом



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Обов'язковому лікуванню у стаціонарі підлягають пацієнти з груп ризику

Міністерство охорони здоров’я оголосило про нові стандарти госпіталізації хворих з Covid-19.

Про це інформує пресслужба відомства.

Відповідно до нових стандартів, обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з груп ризику.

«МОЗ оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19. Обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику», – йдеться у повідомленні.

До групи ризику входять пацієнти:

з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево–судинної систем;

з цереброваскулярними захворюваннями у стадії декомпенсації;

з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;

з онкологічними захворюваннями;

з декомпенсованим цукровим діабетом;

з тяжкими алергічними хворобами;

з імуносупресивними станами;

з аутоімунними захворюваннями;

з нирковою недостатністю.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3497 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 23 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 184734 людини, одужали 81670 осіб, летальних випадків – 3705.

Раніше Ляшко не виключив стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

ВООЗ заявила, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.