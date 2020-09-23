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    Здоров'я

    В Україні змінили стандарти госпіталізації хворих з коронавірусом

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    В Україні змінили стандарти госпіталізації хворих з коронавірусом

    Обов'язковому лікуванню у стаціонарі підлягають пацієнти з груп ризику

    Міністерство охорони здоров’я оголосило про нові стандарти госпіталізації хворих з Covid-19.

    Про це інформує пресслужба відомства.

    Відповідно до нових стандартів, обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з груп ризику.

    «МОЗ оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19. Обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику» йдеться у повідомленні.

    До групи ризику входять пацієнти:

    • з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево–судинної систем;
    • з цереброваскулярними захворюваннями у стадії декомпенсації;
    • з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;
    • з онкологічними захворюваннями;
    • з декомпенсованим цукровим діабетом;
    • з тяжкими алергічними хворобами;
    • з імуносупресивними станами;
    • з аутоімунними захворюваннями;
    • з нирковою недостатністю.
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    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3497 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 23 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 184734 людини, одужали 81670 осіб, летальних випадків – 3705.

    Раніше Ляшко не виключив стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

    ВООЗ заявила, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

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