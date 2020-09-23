В Україні змінили стандарти госпіталізації хворих з коронавірусом
Обов'язковому лікуванню у стаціонарі підлягають пацієнти з груп ризику
Міністерство охорони здоров’я оголосило про нові стандарти госпіталізації хворих з Covid-19.
Про це інформує пресслужба відомства.
Відповідно до нових стандартів, обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з груп ризику.
«МОЗ оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19. Обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику», – йдеться у повідомленні.
До групи ризику входять пацієнти:
- з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево–судинної систем;
- з цереброваскулярними захворюваннями у стадії декомпенсації;
- з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;
- з онкологічними захворюваннями;
- з декомпенсованим цукровим діабетом;
- з тяжкими алергічними хворобами;
- з імуносупресивними станами;
- з аутоімунними захворюваннями;
- з нирковою недостатністю.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3497 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 23 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 184734 людини, одужали 81670 осіб, летальних випадків – 3705.
Раніше Ляшко не виключив стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.
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