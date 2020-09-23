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    В Україні за добу виявлено майже 3,5 тис хворих на коронавірус

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    Загалом від початку пандемії станом на ранок 23 вересня заразилися коронавірусом&nbsp;184734 людини - В Україні за добу виявлено майже 3,5 тис хворих на коронавірус
    Загалом від початку пандемії станом на ранок 23 вересня заразилися коронавірусом 184734 людини

    Минулої доби коронавірус забрав життя 63 людей

    В Україні за минулу добу, 22 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3497 людей. Це на 613 випадків більше, ніж днем раніше (2884). 

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

    Одужали за минулу добу –  1769 осіб (днем раніше –1771), померли  – 63 (59).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 23 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 184734 людини, одужали 81670 осіб, летальних випадків – 3705.

    Нагадаємо, в Україні станом на 22 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.

    До слова, у світі станом на ранок 23 вересня зареєстровано 31 783 504 випадків коронавірусу. Від початку пандемії коронавіруса 975 471 людина померла і 23 400 640 – одужало.

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