В Україні за добу виявлено майже 3,5 тис хворих на коронавірус
Минулої доби коронавірус забрав життя 63 людей
В Україні за минулу добу, 22 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3497 людей. Це на 613 випадків більше, ніж днем раніше (2884).
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.
Одужали за минулу добу – 1769 осіб (днем раніше –1771), померли – 63 (59).
Загалом від початку пандемії станом на ранок 23 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 184734 людини, одужали 81670 осіб, летальних випадків – 3705.
Нагадаємо, в Україні станом на 22 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.
До слова, у світі станом на ранок 23 вересня зареєстровано 31 783 504 випадків коронавірусу. Від початку пандемії коронавіруса 975 471 людина померла і 23 400 640 – одужало.
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