Ляшко запевнив, що Україна готова до сплеску коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі в українських лікарнях зайняті 12 тис. ліжок для хворих на коронавірус

Наразі в Україні є 35 тисяч ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що система охорони здоров’я України готова до стрімкого зростання захворюваності на коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, медична система сьогодні не така вразлива і набагато краще підготовлена до протидії поширенню хвороби. «Звісно, що динаміка циркуляції вірусу SARS-CoV-2 може повести себе не очікувано та непрогнозовано, але наша медична система до цього готова», - запевнив Ляшко.

Він повідомив, що наразі в Україні є 35 тисяч ліжок для госпіталізації хворих із коронавірусною хворобою, з них зайнято 12 тисяч, а, отже, запас потужності є. Крім того, ще 16 тисяч - перепрофільовується додатково.

«Понад 10 тисяч ліжок вже мають централізоване підключення до кисню (у жовтні 80% ліжок буде підключено), у тому числі 3 265 ліжок реанімаційних ліжок або ліжок інтенсивної терапії. Окрім того, до наявних ліжок може бути підключено понад 4700 моніторів пацієнта та додатково 4354 кисневі концентратори», - розповів Ляшко.

«У разі, коли всі лікарні будуть повністю перепрофільовані на надання медичної допомогти хворим на Covid-19, то для покриття потреб хворих на коронавірус будуть сформовані додаткові медичні бригади із залучення працівників, які наразі працюють в цих закладах (55420 медичних працівника з них лікарів - 12381, медичних сестер - 26863 та молодшого медичного персоналу – 16176)», - зазначив він.

Кількість апаратів ШВЛ в лікарнях становить 5150 одиниць, з яких 75% це апарати середнього та високого класу. «Крім того, найближчим часом Україна отримає ще сотні одиниць кисневих концентраторів від ВООЗ. Таким чином усі люди, які потраплятимуть у лікарню з коронавірусом, матимуть доступ до кисневої терапії», - повідомив Ляшко.

Він запевнив, що уряд робить все можливе, щоб система охорони здоров’я була спроможною протистояти пандемії.

Коронавірус в Україні

Всього 184734

Хворіють 99359

Одужали 81670

Померли 3705

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3497 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 23 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 184734 людини, одужали 81670 осіб, летальних випадків – 3705.

Раніше Ляшко не виключив стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

ВООЗ заявила, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.