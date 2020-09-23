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    Польща почала виробництво ліків проти коронавірусу

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">У Польщі розробили ліки від коронавірусу</div> </div> </div> - Польща почала виробництво ліків проти коронавірусу
    У Польщі розробили ліки від коронавірусу

    Перший препарат для лікування коронавірусу був розроблений на основі плазми крові перехворілих раніше людей

    У Польщі в середу, 23 вересня, офіційно оголосили про розробку перших в світі ефективних ліків від коронавірусу. Препарат передали на клінічні випробування, повідомляє Onet.
     
    Ліки розробила компанія Biomed, використовуючи плазму крові осіб, які одужали від коронавірусу. Зараз препарат передають на клінічні випробування в чотири центри: у Любліні, Битомі, Білостоці і Варшаві.
     
    «23 вересня завершився етап виробництва, у результаті якого було виготовлено понад три тисячі ампул імуноглобуліну anti-SARS-CoV-2, які після завершення необхідних тестів, у тому числі тестів на стабільність продукту, будуть передані на клінічні випробування. Випуск препарату для некомерційних клінічних випробувань запланований на четвертий квартал 2020 року», – сказала глава компанії Марцин Піроґ.
     
    Відзначається, що виробництво препарату почалося 18 серпня, його робили з плазми крові осіб, які одужують після інфікування коронавірусом.
     
    «Лікування Covid-19 плазмою крові одужуючих уже схвалене ВООЗ і Міністерством охорони здоров'я Польщі», – сказав доктор Гжеґож Челей, сенатор парламенту Польщі, який був присутній на представленні препарату.
    Польща вакцинація ліки ВООЗ коронавірус
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