Вчені виявили, що вейпери вдвічі частіше страждають від імпотенції

Порівняно з тими, хто ніколи не курив і не парив, вейпери більш ніж удвічі частіше повідомляли про порушення ерекції

Вчені з Нью-Йоркського університету з'ясували, що хейпери вдвічі частіше скаржаться на проблеми в ліжку, ніж ті, хто не курить. Про це вони розповіли у статті у журналі American Journal of Preventive Medicine.

Хоча куріння вже давно пов'язане з еректильною дисфункцією, вплив вейпінгу на потенцію мало вивчений. Щоб розібратися у питанні, дослідники проаналізували дані майже 14 тис. чоловіків із США, які повідомили, чи є у них проблеми з ерекцією та якісь шкідливі звички.

Порівняно з тими, хто ніколи не курив і не парив, вейпери більш ніж удвічі частіше повідомляли про порушення ерекції. Серед них велику частку становили молоді люди без зайвої ваги, серцево-судинних захворювань та інших факторів, що спричиняють проблеми з потенцією. Ті, хто користувався вейпами щодня, скаржилися на еректильну дисфункцію частіше, ніж ті, хто пробував епізодично. Фізична активність знижувала ризики.

Респонденти не повідомляли про прийом будь-яких ліків, здатних вплинути на потенцію, зазначають автори. Крім того, результати ґрунтуються на самозвітах, тому можуть бути не повністю точними. Тим не менш, зв'язок між палінням і еректильною дисфункцією простежується досить чітко.

У майбутньому дослідники планують з'ясувати, чи впливає паління на сексуальну функцію у жінок, а також визначити, чи призводять якісь певні види електронних випарників до більшої шкоди, ніж інші, і чи допоможе відмова від них покращити потенцію.