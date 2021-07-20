Кава впливає на сприйнятливість людини до Covid-19

Вчені виявили, що є залежність між споживанням ароматного напою та ризиком заразитися вірусом

У недавньому дослідженні група вчених вивчила вплив харчових звичок на імунну систему. Виявилося, що існує здатність деяких продуктів знижувати ризик захворювання коронавірусом.

Медики вивчили дані 38 тис. осіб, ґрунтуючись на тому, якої дієти вони дотримувалися з 2006 по 2010 рік, а також на результатах тестування на Covid-19. Про це інформує MDPI.

Дослідники з північно-західного університету в США проаналізували вміст в раціоні у цих людей кави, чаю, обробленого м’яса, червоного м’яса, фруктів і овочів, риби, багатої поліненасиченими жирними кислотами омега-3. Кава виявилася одним з головних факторів зниження шансів заразитися коронавірусом.

Одну або більше чашок цього напою в день пов’язали приблизно з 10% скороченням ризику захворіти Covid-19. Кофеїн і поліфеноли, які містяться в напої, мають антиоксидантні та протизапальні властивості.

Споживання кави, згідно з дослідженням, також знижує ризик тяжкого перебігу інфекції та пневмонії у літніх людей.

Якщо поєднати споживання кави з вживанням овочів, то «рівень захисту» від Covid-19 зростає.

До інших факторів зниження ймовірності захворювання коронавірусом дослідники віднесли також споживання чаю і жирної риби. А наявність великої кількості обробленого м’яса (сосиски, ковбаса і т. д) експерти пов’язали з більш високим ризиком зараження.

Нагадаємо, в Україні може значно здорожчати кава. Світові ціна на каву сорту арабіка у червні досягли максимумів за п'ять років. Це може позначитися на кінцевих споживачах.

Як очікується, споживання кави цьогоріч перевищить виробництво вперше із 2017 року. У Мінсільгоспі США підрахували, що в 2021 році буде вжито 165 млн стандартних мішків вагою 132 фунти (приблизно 60 кг) - на 8,1 млн більше, ніж минулого року.

А світове виробництво скоротиться до 164,8 млн мішків.

Читайте також: