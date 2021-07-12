В Україні може значно здорожчати кава

Ціни на каву підскочили до максимуму за п'ять років

Світові ціна на каву сорту арабіка у червні досягли максимумів за п'ять років. Це може позначитися на кінцевих споживачах, повідомляє The Wall Street Journal.

Так, у червні ціни на каву сорту арабіка досягли найвищого рівня із 2016 року. Ф'ючерси на цей сорт, що торгуються в Нью-Йорку, в останні три місяці виросли більш ніж на 18% - до 1,51 долара за фунт.

Сорт кави робуста, який торгується в Лондоні, подорожчав більш ніж на 30% за останні три місяці, до 1749 доларів за тонну, що є дворічним максимумом.

Серед причин подорожчання кави експерти називають найсильнішу за останнє сторіччя посуху у Бразилії, протести в Колумбії і різке зростання вартості морських перевезень.

Також повідомляється, що споживання кави цьогоріч перевищить виробництво вперше із 2017 року. У Мінсільгоспі США підрахували, що в 2021 році буде вжито 165 млн стандартних мішків вагою 132 фунти (приблизно 60 кг) - на 8,1 млн більше, ніж минулого року. А світове виробництво скоротиться до 164,8 млн мішків.

Поки що зростання цін на каву не позначилося на кінцевих споживачах, відзначають фахівці. Однак, за їхніми словами, це незабаром може статися.

До слова, днями дієтолог розповіла про цінність кабачків у літньому раціоні.

Також у липні очікується зниження цін практично на всю групу овочів: помідори, огірки, болгарський перець, кабачки, баклажани і картоплю. Зниження ціни буде в середньому на рівні 15–30% у порівнянні з цінами в червні.

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