Експерти: в Україні засилля підробленої кави. Що треба знати про фальсифікат

Експерти вказують, що український споживач сьогодні не зможе самостійно відрізнити фальсифікат від натурального продукту

Під виглядом кави споживачі часто купують кавовий напій, який містить різноманітні добавки

Майже половина розчинної сублімованої кави, яку купують українці, є фальсифікатом.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів експерт Європейської бізнес-асоціації Сергій Вербов.

На запитання, яку каву більше підробляють в Україні – розчинну чи нерозчинну, Вербов відповів:

«Більше підробляють розчинну сублімовану каву, вона на сьогодні користується більшим попитом, ринок фальсифікату цієї продукції – 40%. Основна рекомендація – купувати каву в магазинах, оскільки відкриті ринки і інтернет заполонила підробна харчова продукція. Споживач не захищений, не отримує чек, тому рекомендація – фіскальний чек і магазини. Сам я використовую розчинну каву».

Своєю чергою технологиня кавового виробництва Христина Радчук пояснила, що під виглядом кави споживачі часто купують кавовий напій, який містить різноманітні добавки.

«Нумо розподілимо два поняття. Є натуральна розчинна кава, до складу якої має входити тільки кава – і нічого більше. І є кавові напої. До складу таких напоїв може входити 15% кави, а все інше – це злакові добавки. З чим найчастіше пов'язаний фальсифікат – що на сьогодні в Україні замість натуральної кави споживачеві пропонують кавовий напій, до його складу можуть входити цикорій, ячмінь та інші розчинні злакові продукти. Цілком можливо, що до фальсифікату, окрім кофеїну, додають ще ароматичні добавки. На жаль, коли ми говоримо про якість та безпеку продукції – це речі абсолютно неконтрольовані», – зазначила Радчук.

За її словами, український споживач сьогодні не зможе самостійно відрізнити фальсифікат від натурального продукту.

«Смакові добавки в розчинній каві настільки професійно підібрані, що без певних аналізів на кофеїн, золу та інші показники споживач не зможе відрізнити», – сказала експертка.