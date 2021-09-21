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    Вчені навчилися вирощувати каву у пробірці

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    За смаком і запахом кава нагадує звичайний напій - Вчені навчилися вирощувати каву у пробірці
    За смаком і запахом кава нагадує звичайний напій
    Фото з відкритих джерел

    Через зміни клімату вирощувати каву традиційним шляхом стає все складніше

    Фінляндські вчені з Центру технічних досліджень у лабораторних умовах виростили каву з рослинних клітин. Про це повідомляє Fast Company.

    Зміни клімату мали негативний вплив на вирощування кави традиційним шляхом. Температура в Колумбії дедалі стає вищою, а площа плантації для вирощування кави скорочується. Через це експерти шукають альтернативні шляхи.

    Вчені культивували клітини кавових рослин і помістили їх у біореактори з живильним середовищем для розростання. Зрештою вийшла світла біомаса. Після сушіння вона стає порошком, а при обсмажуванні набуває темно-коричневого кольору.

    Відзначається, що вчені зварили «лабораторну» каву і спробували її на смак.

    «За смаком і запахом вона нагадує звичайний напій», – стверджують дослідники.

    Нагадаємо, світові поставки кави з В'єтнаму страждають через жорсткі обмеження, встановлені для контролю поширення «Дельта»-штаму коронавірусу.

    Як відомо, в Україні може значно здорожчати кава.

    Також повідомлялося, що кава впливає на сприйнятливість людини до Covid-19.

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    Вчені навчилися вирощувати каву у пробірці