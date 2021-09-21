Вчені навчилися вирощувати каву у пробірці

За смаком і запахом кава нагадує звичайний напій

Через зміни клімату вирощувати каву традиційним шляхом стає все складніше

Фінляндські вчені з Центру технічних досліджень у лабораторних умовах виростили каву з рослинних клітин. Про це повідомляє Fast Company.

Зміни клімату мали негативний вплив на вирощування кави традиційним шляхом. Температура в Колумбії дедалі стає вищою, а площа плантації для вирощування кави скорочується. Через це експерти шукають альтернативні шляхи.

Вчені культивували клітини кавових рослин і помістили їх у біореактори з живильним середовищем для розростання. Зрештою вийшла світла біомаса. Після сушіння вона стає порошком, а при обсмажуванні набуває темно-коричневого кольору.

Відзначається, що вчені зварили «лабораторну» каву і спробували її на смак.

«За смаком і запахом вона нагадує звичайний напій», – стверджують дослідники.

Нагадаємо, світові поставки кави з В'єтнаму страждають через жорсткі обмеження, встановлені для контролю поширення «Дельта»-штаму коронавірусу.

Як відомо, в Україні може значно здорожчати кава.

Також повідомлялося, що кава впливає на сприйнятливість людини до Covid-19.