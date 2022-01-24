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    Вчені назвали ефективний та приємний спосіб боротьби із безсонням

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    Обійми зміцнюють імунну систему - Вчені назвали ефективний та приємний спосіб боротьби із безсонням
    Обійми зміцнюють імунну систему
    фото з відкритих джерел

    Медики назвали обійми найефективнішим способом проти безсоння

    Обійми є ефективним способом заснути, пише Express з посиланням на британських лікарів.

    Під час дослідження фахівці з'ясували, що проблеми із засипанням мають близько 16 мільйонів мешканців Великої Британії. Вчені пояснили це викидом кортизолу протягом дня. Гормон відповідає за реакцію на стрес, а для нормального сну необхідно зменшити його кількість в організмі, додали фахівці.

    Науковці розкрили позитивний вплив обіймів на здоров'я людини. Якщо влаштуватися в ліжку зручніше та обійняти кохану людину, це значно знизить почуття занепокоєння та покращить настрій. Організм почне виробляти серотонін, який відіграє важливу роль у циклі сну та активного періоду.

    За словами медиків, пом'якшення впливу стресу під час обіймів покращить роботу серця та судин. Крім того, це зміцнює імунну систему. Викид дофаміну розслаблює мускулатуру. Вчені назвали обійми засобом, який бореться проти депресії та допоможе подолати безсоння.

    Раніше лікарі заявили, що перед сном рекомендується не дивитися телевізор і не читати, перебуваючи у ліжку. Крім того, за деякий час до сну варто утриматися від алкоголю, кофеїну та нікотину. Підготувати організм до сну допоможуть гарячий душ, спокійна приємна музика, а також заняття, які допоможуть розслабитися.

    Нагадаємо, вчені із Національного університету Сеула назвали несподіваний спосіб швидко заснути. За їхніми словами, надіті на ніч шкарпетки допомагають знизити температуру тіла, що сприяє комфортному сну.

    Теги: здоров'я медицина наука
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    Вчені назвали ефективний та приємний спосіб боротьби із безсонням