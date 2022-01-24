Глава ВООЗ допустив закінчення пандемії Covid-19 цього року за певної умови

Тедрос Гебрейєсус зазначив, що для завершення Covid-19 як пандемії необхідно вакцинувати 70% населення кожної країни

«Ми зможемо завершити гостру фазу пандемії цього року», – вважає очільник ВООЗ

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейєсус допустив, що пандемія коронавірусу може закінчитися в цьому році за умови, якщо країнами будуть вжиті комплексні заходи для боротьби з Covid-19. Про це він заявив під час відкриття 150-ої сесії виконкому ВООЗ.

«Якщо країни повноцінно використовують усі ці стратегії та інструменти, ми зможемо завершити гостру фазу пандемії цього року. Ми зможемо завершити Covid-19 як надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я на глобальному рівні», – заявив Гебрейєсус.

Він зазначив, що для завершення Covid-19 як пандемії необхідно вакцинувати 70% населення кожної країни, приділяючи особливу увагу групам, які мають найбільший ризик.

«Необхідно також знизити смертність від вірусу шляхом впровадження ефективного клінічного лікування, включаючи рівний доступ до діагностики, кисню та противірусних препаратів у місцях надання допомоги», – підкреслив очільник ВООЗ.

За його словами, отримувати уроки з пандемії та розробляти нові рішення щодо запобігання подібним надзвичайним ситуаціям необхідно зараз, «а не чекати, поки пандемія закінчиться».

Варто вказати, що у неділю Covid-19 виявили у майже 13 тисячі людей в Україні.

Від початку пандемії в нас виявили 3 870 370 випадків Covid-19. З них 99 282 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,5 мільйона – одужали.

Нагадаємо, що Івано-Франківська область від сьогодні «червона»: дивіться список обмежень.

Зазначимо, що наразі 10 областей України залишаються у «помаранчевій» зоні карантину.

Тим часом експертка ВООЗ попередила про появу більш заразного штаму коронавірусу.