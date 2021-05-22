Вчені визначили простий спосіб продовжити життя

Ходьба – це один з найбезпечніших і найпростіших способів поліпшити фізичну форму та здоров’я

Тривалі щоденні прогулянки можуть бути простим способом продовжити життя. До такого висновку прийшли фахівці Американської кардіологічної асоціації, які представили свою доповідь на конференції EPI Lifestyle 2021.

Дослідники оцінили ефект безперервної ходьби протягом 10 хвилин і довше на організм 16 732 жінок старше 60 років, а також короткої активності, наприклад, підйому по сходах або повсякденній діяльності на кшталт роботи по дому.

Кількість кроків визначалося за допомогою фітнес-додатків і спеціальних лічильників. Протягом шести років, до 31 грудня 2019 року, вчені відстежували випадки смерті серед добровольців.

За весь період спостережень були зафіксовані 804 випадки смерті. Учасники дослідження, які робили більше кроків протягом короткої фізичної активності, жили довше, незалежно від того, скільки кроків вони робили протягом безперервної ходьби. Однак цей ефект залишався однаковим на рівні більше 4500 кроків.

У порівнянні з тими, хто не здійснював щоденні прогулянки, рівень смертності знижувався на 28 відсотків з кожної додатковою тисячею кроків. У тих, хто робив більше 2000 кроків в ході безперервної ходьби в день, смертність знижувалася на 32 відсотки.

Оскільки всі учасники дослідження були похилого віку і в основному білими жінками не іспаномовного походження, необхідні додаткові дослідження, щоб визначити, чи можуть бути застосовані результати до чоловіків, більш молодих жінкок і людей з різних расових і етнічних груп.