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    Вчені з'ясували, як червоне м'ясо призводить до інфарктів та інсультів

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    Вчені з'ясували, як червоне м'ясо призводить до інфарктів та інсультів

    Вчені вважають, що виявлений кластер генів у майбутньому може стати мішенню для боротьби з одним із факторів серцево-судинних захворювань

    Фахівці з Клівлендської клініки з'ясували, що споживання великої кількості червоного м'яса загрожує підвищеним ризиком інфарктів та інсультів через вироблення під час перетравлення речовини, що шкодить серцево-судинній системі. Про це повідомляється у статті у журналі Nature Microbiology.

    Раніше ця ж група дослідників звернула увагу, що триметиламін N-оксид – побічний продукт, що утворюється при перетравленні кишковими бактеріями певних поживних речовин з червоного м'яса та іншої їжі тваринного походження – підвищує ризики інсульту та хвороб серця. У процесі перетворення карнітину ТМАО утворюється проміжний метаболіт гамма-бутиробетаїн.

    Переробити карнітин у гамма-бутиробетаїн можуть багато мікробів, але лише деякі з них потім перетворять гамма-бутиробетаїн на ТМАО. Найчастіше цим займається бактерія Emergencia timonensis, яка у великій кількості зустрічається у калі всеїдних людей і в малому – у калі вегетаріанців.

    Дослідники взяли натще зразки плазми крові майже 3000 добровольців та вивчили вміст гамма-бутиробетаїну у пробах. Зіставивши рівні гамма-бутиробетаїну з клінічними даними, дослідники встановили, що, чим вищий був його вміст у крові, тим частіше в учасників дослідження спостерігалися інсульти, інфаркти та інші серцево-судинні захворювання.

    Експерименти на мишах та дослідження калу учасників дослідження показали, що підвищення концентрації бактерій Emergencia timonensis дійсно сприяє більш вираженій переробці гамма-бутиробетаїну у ТМАО. Вчені змогли ідентифікувати у кишкових мікроорганізмів кластер із шести генів, який відповідає за утилізацію гамма-бутиробетаїну. Виявилося, присутність гамма-бутиробетаїну сприяє активній роботі всіх шести генів, чотири з яких відіграють основну роль у перетворенні гамма-бутиробетаїну на ТМАО.

    Вчені вважають, що виявлений кластер генів у майбутньому може стати мішенню для боротьби з одним із факторів серцево-судинних захворювань. Поки що вони рекомендують не зловживати червоним м'ясом — безпечнішими джерелами білка можуть стати птиця і риба.

    Теги: здоров'я риба
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    Вчені з'ясували, як червоне м'ясо призводить до інфарктів та інсультів