Комаровський розповів, як правильно приймати вітаміни і кому вони необхідні

Вітаміни є лікувально-профілактичними препаратами, і при відсутності у людини симптомів авітамінозу вони не потрібні

Комаровський назвав головний вітамін, який варто вживати

Доктор, педіатр і телеведучий Євген Комаровський закликав громадян віддати перевагу повноцінному і різноманітному харчуванню прийому комплексних вітамінів. На його думку, прийом вітамінів в таблетках і краплях, а також добавки мікро – і макроелементів потрібні, але не у всіх випадках. Виняток– вітамін D. Про це педіатр і ведучий розповів на своєму YouTube– каналі.

«Зараз якось так повелося, що всі кругом приймають вітаміни в таблетках, купують, замовляють їх в заморських магазинах, і дають дітям. І дуже важко не змішатися з цим натовпом, не дати їх своїй дитині і не з'їсти самому – не хочеться бути гірше інших...» – прокоментував Комаровський такий «тренд».

Лікар закликав «не ходити вічно в натовпі», але думати і приймати рішення«на рівні здорового глузду».

«Виняток ВООЗ, мабуть, (ВООЗ – ред.) робить тільки для вітаміну D – вона вважає, що вітамін D шкідливо отримувати від сонця, так як сонце погано діє на шкіру, викликає серйозні проблеми, тому все ж краще вітамін D приймати у вигляді крапель, таблеток», – розповів доктор.

В інших випадках, за словами лікаря, краще робити акцент на різноманітному харчуванні.

«Тобто людина повинна їсти щось молочне, щось м'ясне, якусь рибу, якийсь овоч, якийсь фрукт, якийсь злак. Тобто якщо ви їсте яблуко, картопля, хліб, курку, і кефір – то це абсолютно різноманітне харчування. І ви практично ні в чому конкретному не потребуєте»,– зазначив він.

Доктор Комаровський нагадав, що вітаміни є лікувально-профілактичними препаратами, і при відсутності у людини симптомів авітамінозу вони не потрібні.

«Якщо у вас є дефіцит харчування, якщо ви реально сидите на хлібі і воді, тоді звичайно ж два рази на рік прийом вітамінів в таблетках вам не завадить», – розповів педіатр.

Нагадаємо, Комаровський назвав три діагнози, яких не існує в медицині .

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