У Львові від коронавірусу померла мати трьох дітей. Уся родина противники вакцинації

У сім’ї померлої ще троє людей хворіють на Covid

Медики двічі реанімували жінку, але врятувати її не вдалося

У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова померла 40-річна жінка з важким перебігом коронавірусної інфекції. Про це повідомила пресслужба медичної установи.

Окрім жінки, коронавірус підхопили ще троє членів її родини. Уся сім’я пацієнтки є противниками Covid-вакцинації. У померлої залишилося троє дітей.

Піцієнтка перебувала в лікарні дві доби. Її двічі реанімували.

«Пацієнтка та всі члени її родини, зокрема батьки й сестри – активні противники вакцинації. На сьогодні у сім’ї троє людей – хворіють на Covid» – повідомляла раніше завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Наталія Матолінець.

Як раніше повідомлялося, у Львові рекордна кількість хворих у ковід-реанімаціях. У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19.

До слова, жителька Миколаєва показала моторошні умови ковід-лікарень.

В Україні вчора, 19 жовтня, виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 людей.

Вчора стало відомо, що Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні днем раніше було зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

Також МОЗ показав моторошні фото Covid-хворих та вивезення тіл померлих.

У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».