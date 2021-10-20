У Львові від коронавірусу померла мати трьох дітей. Уся родина противники вакцинації
Медики двічі реанімували жінку, але врятувати її не вдалося
У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова померла 40-річна жінка з важким перебігом коронавірусної інфекції. Про це повідомила пресслужба медичної установи.
Окрім жінки, коронавірус підхопили ще троє членів її родини. Уся сім’я пацієнтки є противниками Covid-вакцинації. У померлої залишилося троє дітей.
Піцієнтка перебувала в лікарні дві доби. Її двічі реанімували.
«Пацієнтка та всі члени її родини, зокрема батьки й сестри – активні противники вакцинації. На сьогодні у сім’ї троє людей – хворіють на Covid» – повідомляла раніше завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Наталія Матолінець.
Як раніше повідомлялося, у Львові рекордна кількість хворих у ковід-реанімаціях. У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19.
До слова, жителька Миколаєва показала моторошні умови ковід-лікарень.
В Україні вчора, 19 жовтня, виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 людей.
Вчора стало відомо, що Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні днем раніше було зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.
Також МОЗ показав моторошні фото Covid-хворих та вивезення тіл померлих.
У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.
Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».
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