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    Події в Україні

    У Львові від коронавірусу померла мати трьох дітей. Уся родина противники вакцинації

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    У сім&rsquo;ї померлої ще троє людей хворіють на Covid - У Львові від коронавірусу померла мати трьох дітей. Уся родина противники вакцинації
    У сім’ї померлої ще троє людей хворіють на Covid
    фото portal.lviv.ua

    Медики двічі реанімували жінку, але врятувати її не вдалося

    У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова померла 40-річна жінка з важким перебігом коронавірусної інфекції. Про це повідомила пресслужба медичної установи.

    Окрім жінки, коронавірус підхопили ще троє членів її родини. Уся сім’я пацієнтки є противниками Covid-вакцинації. У померлої залишилося троє дітей.

    Піцієнтка перебувала в лікарні дві доби. Її двічі реанімували.

    «Пацієнтка та всі члени її родини, зокрема батьки й сестри – активні противники вакцинації. На сьогодні у сім’ї троє людей – хворіють на Covid» – повідомляла раніше завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Наталія Матолінець.

    Як раніше повідомлялося, у Львові рекордна кількість хворих у ковід-реанімаціях. У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19.

    До слова, жителька Миколаєва показала моторошні умови ковід-лікарень.

    В Україні вчора, 19 жовтня, виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 людей.

    Вчора стало відомо, що Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні днем раніше було зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

    Також МОЗ показав моторошні фото Covid-хворих та вивезення тіл померлих.

    У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

    Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

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    Теги: Львів смерть жінка коронавірус
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    У Львові від коронавірусу померла мати трьох дітей. Уся родина противники вакцинації