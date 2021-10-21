Коронавірусний колапс на Львівщині. Серед шпиталізованих – 97,5% пацієнтів невакциновані

Керівник медицини області Орест Чемерис: Усі пацієнти з Covid-19 у стаціонарах потребують кисню

Львівщина – один з регіонів, де в лікарнях усі пацієнти з коронавірусом потребують кисневої підтримки. Значна частина з них перебуває у реанімації. Зокрема, про це повідомила завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова Наталя Мотолінець на сторінці у Facebook.

Тенденція зростання кількості тяжких хворих свідчить: область будь-якого моменту може перейти до «червоної» карантинної зони. Місцева влада рятує ситуацію, збільшуючи кількість ліжко-місць, відведених для пацієнтів з коронавірусом. 19 жовтня клінічна лікарня Львівської залізниці переведена під потреби хворих з Covid-19.

Таким чином, сьогодні на Львівщині у переліку «ковідних» – 24 заклади охорони здоров’я. В обласному Департаменті охорони здоров’я запевняють: усі вони обігріваються. Директор департаменту Орест Чемерис в інтерв’ю «Главкому» розповів про стан пацієнтів, яких шпиталізують та ймовірність повного локдауну в регіоні.

Керівник медицини на Львівщині Орест Чемерис (фото: galinfo.com.ua)

«Львівська область перебуває на межі червоної карантинної зони»

Нині в області встановлюються різні антирекорди щодо кількості пацієнтів з Covid-19, складності протікання хвороби, смертності? Яка головна причина такого загострення?

Я сказав би, що у нас утримується складна епідемічна ситуація. Нинішня хвиля характерна великою кількістю пацієнтів молодого, середнього віку, які потребують стаціонарного лікування. Важкість стану насамперед зумовлена мутацією вірусу, штамом «Дельта». Область вже понад тиждень перевищує критичний поріг шпиталізацій. Тобто у нас показники значно вищі 60 людей на 100 тис. населення. У нас – понад 70. У понеділок і вівторок ми фіксували завантаженість ліжок понад 65%, це мова про ліжка, де розміщені пацієнти з кисневою підтримкою. Станом на ранок середи, 20 жовтня, спостерігали незначну позитивну динаміку, відсоток став меншим. Нині область перебуває на межі «червоної» і «помаранчевої» карантинної зони. Але ситуація може змінитися будь-якого моменту.

Яка кількість ліжок, визначених для хворих з Covid-19, в області всього, скільки заповнено нині?

Загалом для пацієнтів з коронавірусною хворобою відведено 4900 ліжок. Станом на ранок 20 жовтня були заповнені 2806 з них. 90% ліжок забезпечені киснем.

У реанімації Клінічної лікарні швидкої допомоги Львова одночасно перебуває рекордна кількість пацієнтів – 50. У яких лікарнях найбільш напружена ситуація і які найбільше заповнені хворими з Covid-19?

Найскладніша ситуація у ключових медзакладах, залучених для допомоги хворим з коронавірусною хворобою. Зокрема, це Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, Центр легеневого здоров’я, Львівський обласний шпиталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова. У цих закладах найбільше пацієнтів.

За день госпіталізується понад 200 пацієнтів. Навіть з урахуванням виписаних за таких темпів за один-два тижні лікарні області будуть заповнені вщент. Де надалі плануєте розміщувати хворих, яким є план дій?

Коли заповнені наявні ліжка понад 50%, ми розширюємо перелік «ковід»-лікарень новими медзакладами. Шукаємо ресурс у вже залучених лікарнях шляхом повного їх перепрофілювання для потреб пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Наприклад?

Повністю може бути перепрофільована Восьма міська клінічна лікарня м. Львова, «Львівська 1-а міська клінічна лікарня ім. Князя Лева», Сокальська районна лікарня, Кам'янка-Бузька центральна районна лікарня, Стрийська центральна районна лікарня. Таких лікарень багато.

Який стан більшості шпиталізованих?

Велика кількість важких хворих. Ми відзначаємо, що більша частка – пацієнти, які потребують реанімаційного лікування. Якщо порівняти з попередньою весняною хвилею, то в реанімації перебуває більше пацієнтів.

«Усі пацієнти з Covid-19 у стаціонарах потребують кисню»

Не секрет, що більшість пацієнтів у лікарнях – невакциновані. А як вони самі або їхні родичі пояснюють відмову від вакцинації?

У стаціонарах у нас 2,5% пацієнтів є вакцинованими. Як правило, ці пацієнті хворіють набагато легше і до реанімації не потрапляють. У більш сприятливі місяці, коли було затишшя у розповсюдженні хвороби, ми питали про це пацієнтів. Вони відповідали, що вірили будь-яким міфам і обіцяли, що одразу після виписки вакцинуватимуться.

Є непоодинокі випадки, коли пацієнти у лікарнях мають куплені «ковід»-сертифікати. Чи фіксуєте ви такі історії? Як зупинити розповсюдження фейкових сертифікатів?

Я не володію цифрою (щодо кількості подібних випадків на Львівщині). Можу сказати єдину річ: якщо ми, Департамент охорони здоров’я, володітимемо будь-якою інформацією щодо якихось фальшивих документів, підробок, звертатимемося до відповідних правоохоронних органів.

На початку пандемії медики застосовували «Плаквеніл», «Ремдесивір». Як змінився протокол лікування тепер, які препарати використовуються зараз?

Так, протоколи змінюються, вносяться корективи. Але загалом, якщо говорити про лікування коронавірусних хворих, воно є симптоматичним. Окрім того, кожного пацієнта слід розглядати індивідуально, відповідно і призначення лікування.

Раніше медики нарікали на відсутність препарату «Актемра», який допомагав тяжким хворим. Чи використовується він нині, як часто і чи є він у лікарнях?

Так, цей препарат є, його застосовують. Все у залежності від конкретних випадків.

Які найбільші проблеми є у лікарнях під час цієї хвилі?

Велика кількість кисневозалежних пацієнтів з тяжкою формою перебігу хвороби, з блискавичним розвитком пневмонії. Тобто всі, хто у стаціонарі, потребують респіраторної підтримки.

У багатьох областях є проблеми з постачанням кисню. Яка ситуація на Львівщині?

Станом на сьогодні такої проблеми немає.

На Львівщині утримується складна епідемічна ситуація (фото: associated press)

«Вакциновані мають право на переваги»

На початку пандемії було запроваджено повний локдаун. Чи потрібно повернутися до цієї практики зараз з огляду на стрімке розповсюдження хвороби?

На сьогодні у нас діють обмеження, які визначені постановою Кабміну №1236. Якщо говорити про теперішній час, то в порівнянні з попередніми періодами у нас є перевага. Нині є люди, які пройшли повний курс щеплення. Тобто ці люди мають право на переваги та користуватися привілеями. Наша позиція така: вакцинуйтеся!

На Галичині багато набожних людей. Чи зверталися ви до церков з проханням долучитися до агітації за щеплення, адже відомо, що чимало людей пояснює небажання вакцинуватися релігійними переконаннями? Наскільки церкви дослухаються до ваших закликів?

Ми комунікуємо з представниками церкви.

Велика кількість невакцинованих пацієнтів лікарень означає, що до ваших закликів щеплюватися не дослухаються?

Бувають винятки в кожній ситуації. Загалом ми комунікуємо, вони розуміють ситуацію.

Михайло Глуховський, «Главком»