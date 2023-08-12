За допомогою смартфона можна буде діагностувати інсульт: вчені розробити додаток

Застосунок протестували за допомогою звітів неврологів та сканування мозку

Вчені розробили застосунок за допомогою якого можна буде розпізнати інсульт. Для цього цього винаходу вони опитали 240 пацієнтів. Про це повідомляє польське Radio ZET.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щоб зменшити ускладнення після інсульту, необхідно швидко зреагувати. Вчені розробили додаток, який може допомогти у цьому. Застосунок протестували та перевірили за допомогою звітів неврологів та сканування мозку. Перші тести показали, що він досить чутливий, щоб виявити інсульт у більшості випадків.

«Нові технології машинного навчання допоможуть більшій кількості пацієнтів виявляти симптоми інсульту за його виникнення. Швидка та точна оцінка симптомів необхідна для того, щоб люди з інсультом вижили та швидше реабілітувалися. Ми сподіваємося, що впровадження цієї програми змінить життя та догляд за пацієнтом, який переніс інсульт», – каже невролог Каліфорнійського університету Радослав Райчев.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для створення застосунку науковці опитали 240 пацієнтів про симптоми інсульту протягом 72 годин після їх виникнення. За допомогою смартфонів вони створювали записи, що ілюструють характерні ознаки інсульту: дисбаланс, зміни мови, асиметрію обличчя.

Завдяки машинному навчанню лікарі розпізнали асиметрію. Своєю чергою, ослаблення важелів було розпізнано стандартними 3D-акселерометром, гіроскопом та магнітометром смартфона. Для діагностики змін у мові використовувалися крейдяні коефіцієнти. Це типовий метод розпізнавання звуків. Він переводить звукові хвилі зображення і порівнює нормальні та нечіткі мовні патерни.