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    Політика

    Росія приготувала «сюрприз» для пенсіонерів: платитуть податки на війну

    Влада РФ переконує, що це нововведення торкнеться обмеженої кількості одержувачів пенсій - Росія приготувала «сюрприз» для пенсіонерів: платитуть податки на війну
    Влада РФ переконує, що це нововведення торкнеться обмеженої кількості одержувачів пенсій
    фото з відкритих джерел

    Списані гроші можуть бути направлені до бюджету РФ

    Пенсійний фонд Росії попередив пенсіонерів про те, що з 1 липня поточного року в деяких літніх росіян з пенсії утримуватимуть по 20% – в середньому 3600 рублів. Влада РФ переконує, що це нововведення торкнеться обмеженої кількості одержувачів пенсій. Відповідне рішення ухвалив нещодавно Верховний суд РФ.

    Утримання п'ятої частини виплат торкнеться лише пенсіонерів, які мають заборгованості за комунальними платежами, банківськими зобов'язаннями або як компенсацію заподіяної іншій особі шкоди.

    Списані гроші можуть бути направлені до бюджету РФ, на рахунок організації або приватної особи, залежно від підстав списання. Гроші ПФР зможе утримувати як одноразово, так і на щомісячній основі – аж до погашення загальної суми заборгованості.

    Процедура вводиться у зв'язку з недавнім рішенням Верховного суду РФ. Повідомляється, що чоловік похилого віку звернувся зі скаргою на дії ПФР. Згідно з позовом, Пенсійний фонд самовільно списував кошти з його рахунку. Виходячи з отриманих даних, Верховний суд ухвалив, що списувати за власним рішенням ПФР може не більше ніж 20% пенсійної виплати.

    Тим часом окупанти пограбували у Мелітополі «Укрпошту»: пенсіонери залишились без виплат.

    Також Мінфін РФ придумав, як приховати витрати на війну.

    Теги: росія Мінфін окупанти пенсіонери податки війна гроші Україна чоловік Пенсійний фонд влада окупація #stoprussia
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    Росія приготувала «сюрприз» для пенсіонерів: платитуть податки на війну